Спецпроекты

Бизнес Кадры
|

Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии»

Фабрисио Гранжа назначен на должность вице-президента по технологическому развитию индустрии электронной коммерции Сбера. Он сфокусируется на реализации ИТ-стратегии для направления e-commerce и на создании необходимого инфраструктурного технологического бэкграунда.

Фабрисио будет подчиняться исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому, матрично — вице-президенту, руководителю индустрии электронной коммерции Сергею Малышеву.

До прихода в Сбер Фабрисио курировал информационные технологии в X5 Retail Group в роли CIO, ранее занимал должность вице-президента «Эльдорадо» по ИТ-проектам. У Фабрисио опыт реализации более 40 ИТ-проектов в сфере розничных бизнесов (FMCG, мода, бытовая техника и электроника), таких как централизация администрирования управления данными, автоматизация и стандартизация сервисных бизнес-процессов, внедрение новых перспективных продуктов и планирование ассортимента с использованием технологий, разработка системной архитектуры для поддержки слияния одного из трех крупнейших производителей тяжелой техники в мире.

Окончил Федеральный университет Сан-Карлоса — государственный исследовательский университет, расположенный в Сан-Карлосе, штат Сан-Паулу, Бразилия.

Павел Воронин, вице-президент по технологическому развитию ДЗО, принял решение продолжить карьеру вне Сбера. Он отвечал за интеграцию ДЗО в экосистему Сбера, внедрение базовых технологических стандартов ДЗО в части архитектуры и ключевых ИТ-процессов, обеспечивающих высокий уровень надежности, а также за использование цифровой платформы для повышения эффективности ИТ-решений ДЗО.

До определения финального подхода к управлению технологическим развитием ДЗО функцию поддержат CIO экосистемы Оксана Смирнова-Крелль и вице-президент по технологическому развитию индустрии электронной коммерции Фабрисио Гранжа.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»

«Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома

Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде

В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники

Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского»

Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще