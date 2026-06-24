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Бразилия Сан-Паулу

Бразилия - Сан-Паулу

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Аноним взломал госсистему оповещений о ЧС гигантской страны, чтобы разослать жителям сообщение о мизантропии 1
08.04.2026 Positive Technologies по итогам 2025 г. увеличила объем отгрузок на 40% до 33,6 млрд руб., обеспечив чистую управленческую прибыль на уровне 2,7 млрд рублей 1
03.03.2026 ИТ- и телеком-компании усиливают присутствие в регионах России 1
08.07.2025 Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000 1
25.04.2025 Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать 1
21.04.2025 Serverspace в Equinix SP3: итоги первого года размещения в крупнейшем дата-центре Бразилии 1
17.01.2025 Serverspace поделился итогами 2024 года  1
18.11.2024 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Боготе 1
07.03.2024 Ждут ли российские ИТ-компании на бразильском рынке 1
28.02.2024 Страны БРИКС создают собственную платежную систему 1
24.11.2023 Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии 1
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу 1
07.07.2022 В Сан-Пауло начал работать российский робот-консультант 1
08.06.2022 В Бразильском пенсионном фонде заработал российский робот-консультант 1
13.05.2022 В одном из крупнейших бразильских ТЦ начал работать российский робот-консультант 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
03.06.2021 Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии» 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
28.01.2021 Облако G-Core Labs прошло сертификацию соответствия требованиям стандарта PCI DSS 1
19.11.2020 «Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке 1
30.06.2020 Гай Вилнер -

Через несколько лет узкая группа компаний будет контролировать 80% российского рынка ЦОД
 

 1
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
13.11.2019 «Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
03.10.2019 Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации 1
25.10.2018 ADMS-решение Schneider Electric управляет энергией Бразилии 1
18.07.2018 Москва – лидер по использованию умных технологий 2
06.04.2018 Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды 2
01.03.2018 «Элар» начала экспорт планетарных сканеров в Южную Америку 1
26.07.2017 Регулятор зон .RU и .РФ профинансирует «ИТ-детище Путина» на десятки миллионов 1
17.07.2017 IBM представила новое поколение мейнфрейма IBM Z 1
24.05.2017 Google представила технологии машинного обучения для рекламы и аналитики 1
30.03.2017 IBM запускает облачные инструменты для разработки финансовых сервисов 1
30.01.2017 Oracle расширяет программу Startup Cloud Accelerator для поддержки облачных инициатив по всему миру 1
08.12.2016 Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков 1
07.12.2016 Сервис онлайн-кредитования MoneyMan запустился в Бразилии 1
01.07.2016 Бразилия арестовала деньги на счетах Facebook 1
15.03.2016 Бунт против Обамы и ФБР: Facebook, Google и WhatsApp усилят шифрование данных 1

Публикаций - 182, упоминаний - 188

Бразилия и организации, системы, технологии, персоны:

Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 40
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 31
Microsoft Corporation 25775 16
Google LLC 12690 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Telefonica - Telefónica Brasil - Vivo Participacoes - Telesp Celular - Telecomunicações de São Paulo S.A. 31 7
X Corp - Twitter 2938 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Intel Corporation 12811 6
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 6
Lenovo Motorola 3566 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
SAP SE 5601 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Apple Inc 13156 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
G-Core Labs 74 4
Equinix 48 4
Motorola Inc 1156 3
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 3
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 3
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 3
Samsung Electronics 11065 3
Cisco Systems 5372 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
AT&T Inc 1726 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 3
Promobot - Промобот 168 3
Nvidia Corp 4002 2
America Movil 55 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Patio Paulista 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Visa International 1993 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
General Atlantic - GA 28 2
Frankfurt Airport - Flughafen Frankfurt am Main - Международный аэропорт Франкфурт - ИАТА: FRA, ИКАО: EDDF 8 2
O.R. Tambo International Airport - Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо - ИАТА: JNB, ИКАО: FAOR 2 2
Dubai Mall - Дубай Молл 51 2
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Capital One 20 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Bombardier Inc 27 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Emery Capital 5 1
Starship Technologies 18 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Шоуду - Международный аэропорт Пекин - Beijing Capital International Airport - BJS ZBAA 2 1
Tiger Global Management 44 1
Petrobras 6 1
Социальные гарантии 41 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Резонанс НПП 407 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
ABN AMRO 100 1
GameStop 30 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Emirates NBD 7 1
NGI Fund 36 1
FF Angel - Founders Fund 17 1
Международный аэропорт Ванкувера - ИАТА: ИВР, ИКАО: CYVR 2 1
Nubank 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 3
Федеральная полиция Бразилии - Federal Police of Brazil - Polícia Federal 11 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
Федеральный верховный суд Бразилии - Supremo Tribunal Federal (STF) - Judiciary of Brazil - Верховный суд справедливости Бразилии - Superior Court of Justice 2 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральное казначейство России 1949 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 6
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 40
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 17
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 15
Linux OS 11533 7
Google Android 15244 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Equinix SP3 5 4
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows XP 2431 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 2
Атлетико Минейро 2 2
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Equinix DX 6 2
Linden Lab - Second Life - Linden Dollars 12 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Azure 1526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Apache Hadoop 470 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 188 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Windows NT 890 1
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 1
Кивокурцев Олег 100 3
Вайнер Всеволод 26 3
Смирнов Андрей 75 2
Нечаев Иван 61 2
Rutter David - Раттер Дэвид 5 2
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 2
Zaher Hussam - Захер Хуссам 2 2
Никифоров Николай 1138 2
Касперский Евгений 337 2
Исмаилов Рашид 65 2
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Карпов Илья 32 1
Растопшин Павел 54 1
Абрамович Роман 47 1
Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
Попов Алексей 339 1
Юнов Константин 46 1
Козлов Михаил 182 1
Тюркин Михаил 45 1
Шингарёв Антон 5 1
Мильнер Юрий 137 1
Бурков Сергей 7 1
Соболева Наталья 11 1
Воронин Павел 196 1
Боровиков Игорь 137 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Ледовская Татьяна 12 1
Батин Борис 16 1
Варданян Рубен 13 1
Коспанов Арман 5 1
Арсеньев Олег 4 1
Белов Василий 82 1
Баранов Денис 24 1
Кухаренко Артём 18 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 1
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
Freitas Renato - Фрейтас Ренато 1 1
Lambrecht Ariel - Ламбрехт Ариэль 1 1
Musa Eduardo - Муса Эдуардо 1 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 144
Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 48
США - Нью-Йорк 3180 44
Америка - Американский регион 2206 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Европа 24964 24
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 24
Великобритания - Лондон 2432 20
Япония - Токио 1020 20
Сингапур - Республика 1953 18
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 14
Индия - Bharat 5870 14
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Канада 5082 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 11
Австралия - Сидней 276 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 10
Америка Южная 884 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
Китай - Шанхай 833 9
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 8
Испания - Королевство 3840 8
Китай - Пекин - Beijing 1096 8
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 7
Япония 13807 7
Нидерланды 3746 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
Германия - Берлин 732 7
Индия - Карнатака - Бангалор 212 7
Южная Корея - Сеул 375 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Испания - Мадрид 178 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Английский язык 7030 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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