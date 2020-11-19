«Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке

«Лаборатория Касперского» объявила о скором открытии нового центра прозрачности в Северной Америке, а также завершила перенос инфраструктуры для хранения и обработки данных, получаемых от пользователей Европы, США, Канады и ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Швейцарию. Это завершающие шаги, запланированные компанией в 2017 г., в рамках запуска глобальной инициативы по информационной открытости (Global Transparency Initiative). Раскрывая информацию о собственном бизнесе, «Лаборатория Касперского» призывает сообщество в сфере кибербезопасности к сотрудничеству для обеспечения защищенности и целостности современных программных продуктов.

Пятый центр прозрачности будет открыт в партнерстве с инновационным канадским киберцентром CyberNB. Это некоммерческая организация, которая работает в сфере кибербезопасности и сотрудничает с представителями частных и государственных компаний, научно-исследовательских организаций, кадровых агентств. Новый центр начнет работать с 2021 г. в Нью-Брансуике в Канаде. В нем доверенные партнеры компании смогут получить детальную информацию о процессах разработки ПО и обработки данных, которых придерживается «Лаборатория Касперского», и верифицировать исходный код ее продуктов. Ранее такие центры открылись в Сан-Паулу, Куала-Лумпуре и Мадриде. Первый центр прозрачности, который находится в Цюрихе, недавно был перемещен в швейцарский ЦОД Interxion. В период пандемии физический доступ в центры ограничен, но можно оставить заявку на виртуальную экскурсию на сайте «Лаборатории Касперского».

«С тех пор, как мы в 2017 г. анонсировали нашу глобальную инициативу прозрачности, “Лаборатория Касперского” не раз оправдывала ожидания своих партнеров и регулирующих органов. За это время мы увидели серьезную трансформацию подходов и законодательных инициатив, касающихся безопасной обработки и хранения данных. Прозрачность процессов стала нормой в мире ИТ, и я горжусь нашей компанией, которая находится на передовой линии этого процесса», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

«Развитие глобальной инициативы по информационной открытости играет большую роль в том числе и для наших клиентов в Северной Америке. Необходимость подтверждать надежность продуктов — отраслевой стандарт, вот почему наличие центра прозрачности является таким важным шагом для усиления позиций компании в регионе, — сказал Роб Катальдо, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Северной Америке. — Мы рады сотрудничеству с компанией CyberNB, которая, как и мы, выступает за высокие стандарты прозрачности в сфере кибербезопасности».

«Мы рады, что “Лаборатория Касперского” присоединилась к нашей сети защиты критической инфраструктуры (CIPnet), и рада приветствовать компанию в Cyber Center, — сказал Тайсон Джонсон, генеральный директор CyberNB. — Компания демонстрирует свою приверженность принципам прозрачности, что очень важно для клиентов. Вместе с другими членами CIPnet компания будет участвовать в разработках и исследованиях в этой области».

Частью глобальной инициативы по информационной открытости «Лаборатории Касперского» также является ее программа вознаграждения за обнаружение наиболее серьезных уязвимостей Bug Bounty. Теперь в ней участвует и продукт Kaspersky Secure Connection. Всего с марта 2018 г. с помощью независимых исследователей компания закрыла 76 уязвимостей в своих продуктах. Общая сумма выплаченных вознаграждений составила $57750.