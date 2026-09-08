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Kaspersky GTI Global Transparency Initiative Глобальная инициатива по информационной открытости

СОБЫТИЯ

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08.09.2026 «Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2 1
19.11.2025 «Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие международному стандарту для систем управления безопасностью ISO/IEC 27001:2022 1
05.11.2025 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
09.04.2025 Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
17.02.2025 «Лаборатория Касперского» поддержала Глобальный цифровой договор ООН 2
18.11.2024 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Боготе 2
01.11.2024 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
12.09.2024 В Южной Корее открылся Центр прозрачности «Лаборатории Касперского» 3
03.05.2024 «Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Стамбуле 1
15.11.2023 «Лаборатория Касперского» открывает первый центр прозрачности в Африке 2
12.10.2023 «Лаборатория Касперского» представила свои принципы этичного использования ИИ в кибербезопасности 1
18.09.2023 «Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 2
02.03.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG) 2
27.10.2021 «Лаборатория Касперского» по запросу предоставит партнёрам и клиентам техническое описание компонентов своего ПО 2
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
02.03.2021 «Лаборатория Касперского» вместе с Cigref возглавила рабочую группу Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве 1
19.11.2020 «Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке 2
13.11.2019 «Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
12.07.2019 «Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2 1
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
19.02.2019 «Лаборатория Касперского» увеличила годовую выручку на 4% до $726 млн 1
19.02.2019 «Касперский» добился роста выручки, чтобы доказать, что он не шпион 1
15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей 1
15.05.2018 «Лаборатория Касперского» создаст в Швейцарии инфраструктуру и Transparency Center 1
19.01.2018 «Касперский» увеличил выручку «вопреки геополитической обстановке» 1
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США 1

Публикаций - 28, упоминаний - 37

Kaspersky GTI и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5688 28
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 4
Imaginary team 2 2
Технологии Будущего 170 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 166 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 2
ИТБ - Информационные технологии будущего 112 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 28 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 54 1
CyberNB 1 1
Interxion 6 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 55 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 7 1
Huawei 4692 1
ESG - Enterprise Strategy Group 270 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 501 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 498 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 197 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1191 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 12 5
Демократическая политическая партия США 123 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1527 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 723 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7945 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8713 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3191 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26578 8
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1579 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2915 7
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 30 6
SOC - Service and Organization Controls - международный стандарт отчёта для системы управления рисками кибербезопасности 8 6
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 423 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13007 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14355 5
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 321 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2454 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24578 4
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 42 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 837 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23207 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5321 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28450 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2366 3
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 88 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 387 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 309 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1328 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1026 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1280 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6640 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2741 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13465 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7693 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8715 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 588 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 450 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6585 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4895 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 332 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 1
Kaspersky Security Network - KSN 103 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5794 6
Microsoft Windows 16957 5
Kaspersky Internet Security 497 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1676 3
Kaspersky Fraud Prevention 24 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 100 2
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 34 2
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 2
Kaspersky OS 156 2
Kaspersky Security Center - KSC 84 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 151 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 2
Kaspersky IoT Secure Gateway 17 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 108 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 89 1
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 11 1
Kaspersky Incident Response 11 1
Kaspersky Thin Client 24 1
Kaspersky NGFW 17 1
Kaspersky Appicenter 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис 962 1
Booking.com 127 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 172 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 1
Касперский Евгений 338 12
Шлычкова Юлия 16 5
Ефремов Андрей 15 4
Лискин Александр 8 2
Гвоздев Дмитрий 146 1
Шингарёв Антон 5 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 695 1
Милинова Елена 1 1
Shahin Zhanna - Шахин Жанна 2 1
Абдурашитов Олег 1 1
Лосюкова Мария 6 1
Martin Ciaran - Мартин Киран 2 1
Chelba Jalel - Челба Джалел 4 1
Прибочий Михаил 44 1
Иванов Антон 98 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 15
Европа 25005 14
Швейцария - Цюрих 280 11
Россия - РФ - Российская федерация 167366 10
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1944 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 9
Ближний Восток 3163 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 8
Африка - Африканский регион 3648 7
Турция - Турецкая республика 2635 6
Южная Корея - Республика 7078 5
Азия - Азиатский регион 5942 5
Япония 13829 5
Израиль 2864 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14832 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 4
Сингапур - Республика 1959 4
Америка - Американский регион 2208 4
Бразилия - Сан-Паулу 182 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 3
Канада 5089 3
Испания - Мадрид 178 3
Колумбия - Республика 553 2
Канада - Нью-Брансуик - Фредериктон - Монктон 6 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4217 2
Бразилия - Федеративная Республика 2529 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 539 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Торонто 273 1
Малайзия - Куала-Лумпур 65 1
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 33 1
Руанда - Республика 48 1
Колумбия - Богота 19 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13843 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Италия - Итальянская Республика 4516 1
Франция - Французская Республика 8190 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Саудовская Аравия - Королевство 671 1
Центр прозрачности 28 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7494 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8293 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5151 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 3
Аудит - аудиторский услуги 1276 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12381 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 2
НКО - Некоммерческая организация 641 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27486 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 753 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6200 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2323 1
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 11 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11729 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 374 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8921 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18274 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3050 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6824 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 599 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 16 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 702 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2026 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 893 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1307 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2348 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1406 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 1
ООН Global Digital Compact - Глобальный цифровой договор 6 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4591 1
Образование в России 2931 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4449 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5774 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6825 1
NYT - The New York Times 1103 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 3
Fortune 211 1
Bloomberg 1640 1
The Washington Post 350 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 860 1
AV-Comparatives 28 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
Fortune Global 500 297 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 24 2
Boğaziçi University - Bosphorus University - Босфорский университет 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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