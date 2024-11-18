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«Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Боготе

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии Центра прозрачности в Боготе, столице Колумбии — в рамках глобальной инициативы компании по информационной открытости. Посетители смогут познакомиться с внутренними процессами компании и принятыми в ней практиками управления данными, а также провести аудит исходного кода продуктов.

Глобальная инициатива по информационной открытости была анонсирована в 2017 г. Её цель — укреплять доверие к защитным решениям к «Лаборатории Касперского», а также помогать клиентам и партнёрам снижать риски, связанные с цепочками поставок. Компания стремится сделать технологии в области кибербезопасности более доступными и понятными, вовлекать клиентов, партнёров и более широкое сообщество в проверку надёжности своих продуктов, внутренних процессов и бизнес-операций. «Лаборатория Касперского» стала первым вендором в сфере кибербезопасности, которая открыла исходный код своих продуктов для внешней проверки.

Новый Центр прозрачности будет работать на базе офиса «Лаборатории Касперского» в Боготе, открытого в августе 2024 г. в целях усиления присутствия компании в Колумбии и в регионе в целом. Он станет вторым в Латинской Америке после Центра в Сан-Паулу (Бразилия), который работает с 2019 г.

Посетители Центра в Боготе смогут ознакомиться с исходным кодом решений «Лаборатории Касперского» в одном из трёх форматов. Самый базовый вариант — получить общее представление о процессах разработки защитных продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского», а также о практиках управления данными, принятых в компании. Вторая доступная опция — в сопровождении специалистов «Лаборатории Касперского» изучить наиболее критичные части исходного кода, а также провести детальный анализ конкретных функций. Третий вариант — получить подробный разбор исходного кода от экспертов компании.

Посетители также смогут изучить документацию компании о том, как обеспечивается безопасная разработка программного обеспечения, в том числе как устроены процессы анализа угроз, проверки и тестирования безопасности приложений, а также ознакомиться со списком сторонних компонентов в ПО компании.

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«Мы рады объявить об открытии Центра прозрачности в Боготе. Это подтверждает нашу приверженность принципам информационной открытости, стремление укреплять доверие клиентов, партнёров и местных регуляторов. Теперь у всех заинтересованных сторон будет возможность проверить наши продукты, практики и процессы», — сказала Даниэла Альварес де Луго (Daniela Alvarez de Lugo), генеральный директор «Лаборатории Касперского» в регионе NOLA.

На данный момент в Латинской Америке работают 150 сотрудников «Лаборатории Касперского», в том числе специалисты Глобального центра исследования и анализа угроз (GReAT), которые анализируют и противодействуют угрозам в сфере кибербезопасности на континенте.

Помимо Центров прозрачности, в рамках глобальной инициативы по информационной открытости компания внедрила меры, направленные на укрепление доверия к цифровым технологиям и повышение прозрачности в сфере кибербезопасности. В их числе — диверсификация инфраструктуры по обработке и хранению данных; проведение регулярных независимых аудитов; запуск обучающей программы, которая позволяет получить навыки оценки уровня безопасности ИТ-инфраструктуры; увеличение размера вознаграждения в программе по поиску уязвимостей до $100 тыс. за обнаружение наиболее серьёзных уязвимостей в ПО «Лаборатории Касперского»; публикация отчётов с информацией о том, сколько запросов на получение данных поступает в компанию от правоохранительных органов и государственных структур.

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