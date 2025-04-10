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Арсеньев Олег



10.04.2025 ITPOD выводит на рынок Бразилии СХД и серверы собственной торговой марки 1
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу 1
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Арсеньев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24762 1
Equinix 44 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 109 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 802 1
Google LLC 11895 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51914 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21571 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 344 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1088 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 88 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1504 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6878 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12753 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11784 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 852 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 901 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15995 1
Statista 235 1
Equinix AM2 2 1
Equinix SP3 2 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 275 1
Equinix DX 4 1
Жилинский Петр 1 1
Белов Василий 50 1
Ожегов Сергей 31 1
Америка Латинская 1829 2
Америка - Американский регион 2167 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1062 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1131 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 319 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 1
Азия - Азиатский регион 5584 1
Нидерланды 3547 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 208 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 892 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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