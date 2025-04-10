Получите все материалы CNews по ключевому слову
Арсеньев Олег
Арсеньев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24762 1
|Equinix 44 1
|ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 109 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 802 1
|Google LLC 11895 1
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 1
|Жилинский Петр 1 1
|Белов Василий 50 1
|Ожегов Сергей 31 1
|CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 208 1
|ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 892 1
|Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352266, в очереди разбора - 759801.
Создано именных указателей - 172715.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.