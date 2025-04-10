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ITPOD выводит на рынок Бразилии СХД и серверы собственной торговой марки

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD расширил географию присутствия и представил системы хранения данных (СХД) и серверное оборудование собственного бренда на рынке Бразилии. Официальным дистрибьютором ITPOD в регионе стал ITGlobal.com. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители ITPOD.

Бразилия превращается в ключевой глобальный центр обработки данных и искусственного интеллекта, привлекая значительные инвестиции от ведущих мировых компаний, таких как Amazon Web Services и Microsoft. Эти тенденции привели ITPOD к решению рассмотреть регион в качестве потенциального рынка сбыта. В I квартале 2025 г. вендор вывел на рынок Бразилии линейку серверного оборудования торговой марки ITPOD и систему хранения данных ITPOD Storage, которая поддерживает all-flash NVMe и расширенные функции повышения эффективности хранения данных. Для эффективной коммуникации с клиентами и партнерами компания создала специальную страницу сайта на португальском языке.

«ITPOD заинтересовался рынком Бразилии, поскольку стремительный рост количества дата-центров, а именно в 6,2 раза с 2013 по 2023 гг., согласно отчету JLL, подтверждает статус страны как лидера этого сектора в Латинской Америке. Эти результаты подчеркивает стратегическую важность региона для развития глобальной инфраструктуры обработки данных», – сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.

Эксклюзивным дистрибьютором и экспертом по формированию стратегии продвижения продуктов ITPOD на рынок Бразилии выбран ITGlobal.com. Компания открыла собственный филиал в этой стране в 2023 г., является дистрибьютором различных программных продуктов и решений в регионе и активно развивает свою партнерскую сеть.

«ITGlobal.com выступает официальным дистрибьютором ряда ИТ-решений на рынках Бразилии и стран Латинской Америки уже несколько лет. За это время мы сформировали команду специалистов, которая обладает пониманием экономической среды и культуры региона, ориентирована на предоставление высококачественных, комплексных ИТ-решений для клиентов в Бразилии и других странах Латинской Америки. Мы предлагаем инновационные технологические продукты, которые способствуют развитию бизнеса наших партнеров и конечных клиентов, и нацелены на долгосрочную и эффективную работу в регионе. Включение продуктов ITPOD в портфолио позволяет расширить спектр предлагаемых решений в части оборудования для дата-центров и высоконагруженных систем», – сказал Олег Арсеньев, руководитель отдела международных продаж ITGlobal.com.

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