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Equinix SP3



21.04.2025 Serverspace в Equinix SP3: итоги первого года размещения в крупнейшем дата-центре Бразилии 1
24.11.2023 Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии 1
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Equinix SP3 и организации, системы, технологии, персоны:

Equinix 45 2
Microsoft Corporation 24785 1
Google LLC 11910 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 49 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 111 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 807 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 346 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 857 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 903 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1092 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16254 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1511 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11267 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 90 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 549 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4029 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 140 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1208 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 340 1
Equinix DX 4 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 100 1
Equinix AM2 2 1
Linux OS 10156 1
Microsoft Windows 15840 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 76 1
Statista 235 1
Шарапова Светлана 10 1
Арсеньев Олег 3 1
Белов Василий 50 1
Жилинский Петр 1 1
Бразилия - Федеративная Республика 2386 2
Бразилия - Сан-Паулу 161 2
Нидерланды 3553 2
Америка Латинская 1833 2
Европа 21879 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1065 1
Америка - Американский регион 2171 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 209 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 336 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
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