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Serverspace поделился итогами 2024 года 

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, подвел итоги 2024 г. В 2024 г. компания представила новые услуги, расширила географию локальных представительств, запустила новые виртуальные дата-центры и укрепила свои позиции на облачном рынке. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Среди ключевых нововведений — подключение GPT через API, внедрение Video on Demand (VoD) и запуск облачных серверов с GPU. Благодаря GPT клиенты интегрировали искусственный интеллект в свои приложения, что облегчило автоматизацию бизнес-процессов от чат-ботов до генерации креативного контента. Услуга VoD обеспечила доставку видеоматериалов через глобальную сеть серверов, что важно для работы с видеоконтентом. Новые облачные серверы с мощными графическими процессорами (GPU) ускорили машинное обучение, рендеринг 3D-графики и обработку видео.

Кроме того, в 2024 г. Serverspace расширил инфраструктуру и добавил в панель управления два новых дата-центра: в Сан-Паулу (Бразилия) и Дубае (ОАЭ). ЦОД SP3 Equinix в Бразилии соответствует международным стандартам Tier III и оборудован современными процессорами Intel Xeon Gold. Дубайский дата-центр Equinix DX1 также отвечает всем требованиям Tier III и сертифицирован по международным стандартам ISO. Эти локации открыли пользователям Serverspace доступ к новым рынкам Южной Америки и Ближнего Востока.

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Также компания укрепила свое международное присутствие, запустив локальные представительства в Бразилии, Канаде и ОАЭ. Для пользователей из этих регионов были созданы собственные платформы: serverspace.com.br в Бразилии, serverspace.ca в Канаде и falconcloud.ae в ОАЭ. Новые сайты поддерживают оплату в национальных валютах, предлагают круглосуточную техническую поддержку и предоставляют доступ к местным дата-центрам в соответствии с требованиями локальных рынков.

«В 2025 г. мы продолжим активно развивать наши услуги и инфраструктуру. Одним из ключевых шагов станет запуск дата-центра в Узбекистане, что позволит предложить пользователям из Средней Азии качественные облачные решения. Мы обновим реферальную программу, сделав ее более удобной и выгодной для наших клиентов и партнеров, а также добавим новые функции и услуги. Наша цель — предоставить современные, надежные и эффективные инструменты, которые помогут пользователям решать ИТ-задачи на высоком уровне», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace.

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