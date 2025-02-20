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Equinix DX



20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 1
06.11.2024 Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ 1
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу 1
31.10.2023 Itglobal.com открыла свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе дата-центра Equinix DX-1 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Equinix DX и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 94 4
Google LLC 11825 2
Broadcom - VMware 2374 2
Equinix 44 2
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Alibaba Group 425 1
Microsoft Corporation 24667 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 4
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 339 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 3
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 87 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1467 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16012 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1074 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3558 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1128 1
Equinix AM2 2 1
Equinix SP3 2 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 37 1
Statista 230 1
Киселев Степан 1 1
Жилинский Петр 1 1
Свидерский Евгений 27 1
Арсеньев Олег 2 1
Белов Василий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 145339 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1038 3
Нидерланды 3529 2
Бразилия - Федеративная Республика 2373 2
Ближний Восток 2950 2
Казахстан - Республика 5563 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Европа 21806 1
Америка - Американский регион 2164 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1006 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 419 1
Америка Латинская 1818 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1368 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Английский язык 6658 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 887 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48285 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 201 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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