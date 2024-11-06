Itglobal.com удвоил мощности в ЦОДе в ОАЭ

Облачный провайдер Itglobal.com увеличил вычислительные мощности в ЦОДе в Дубае в два раза. Это необходимо для обеспечения потребностей быстрорастущего российского бизнеса на Ближнем Востоке, а также наращивания присутствия провайдера в регионе.

Отечественные компании выходят на международные рынки и активно развиваются в ОАЭ и соседних странах. Ключевым фактором развития в регионе становится наличие локальной инфраструктуры для размещения онлайн-сервисов, потому что сетевые задержки до площадок в Европе и СНГ уже значительно сказываются на клиентском опыте.

«Мы видим перспективы дальнейших инвестиций в облачную площадку в ОАЭ, поскольку именно она показывает самые высокие темпы роста среди всех наших локаций. Развитие российского бизнеса в регионе идет опережающими темпами из-за лояльной системы налогообложения, прогрессивной инфраструктуры, международных инвестиций. В условиях санкций ОАЭ стали логичным направлением роста отечественных компаний. Услуги Itglobal.com помогают организациям выйти на зарубежный рынок без юридических и экономических сложностей. Мы используем один из лучших дата-центров в регионе Equinix DX-1. Он соответствует требованиям сертификации Tier lll, а также международных стандартам, таким как, ISO 27001, ISO 9001 и PCI DSS», — сказал директор облачного бизнеса Itglobal.com Евгений Свидерский.

Itglobal.com разворачивает публичные, частные облака, а также облачную инфраструктуру с GPU (AI Cloud) в девяти странах мира. С начала 2024 г., кроме ОАЭ, рост потребления мощностей дата-центров зафиксирован в Бразилии, Казахстане и России.