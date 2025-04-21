Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Equinix

Equinix


21.04.2025 Serverspace в Equinix SP3: итоги первого года размещения в крупнейшем дата-центре Бразилии 1
24.11.2023 Облачный провайдер Serverspace анонсирует подключение дата-центра в Бразилии 1
09.11.2023 Робот убил человека, который его ремонтировал 1
08.11.2023 Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей 1
07.11.2023 Itglobal.com вышла на рынок Латинской Америки и открыла свою первую облачную площадку в Сан-Паулу 1
31.10.2023 Itglobal.com открыла свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе дата-центра Equinix DX-1 1
24.02.2022 Hitachi Vantara представила новые решения для управления облачным окружением 2
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies 1
21.06.2021 VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed 1
24.03.2021 Hewlett Packard Enterprise меняет работу с гибридным облаком 1
10.07.2020 Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1
30.06.2020 Гай Вилнер -

Через несколько лет узкая группа компаний будет контролировать 80% российского рынка ЦОД
 

 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
09.04.2020 Linxdatacenter представил комплекс ИТ-инструментов для работы в условиях пандемии 1
21.06.2019 HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году 1
21.12.2018 «Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange 1
03.05.2018 Veeam отчиталась о росте количества заказов от крупных компаний на 58% 1
03.04.2018 Infinidat объявил о масштабном обновлении портфеля решений 1
26.03.2018 Как искусственный интеллект делает бизнес успешным 1
19.02.2018 Stack Group получила награду от HPE по итогам 2017 года 1
14.08.2017 Connectivity: связи решают все 3
23.05.2017 Stack Group на конференции «ИТ в здравоохранении 2017» расскажет о защищенной по 152-ФЗ ИТ-инфраструктуре M1Cloud 1
30.03.2017 Топ-менеджер Stack Group рассказал об «Облаке корпоративного уровня» на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
28.03.2017 Stack Group на конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» расскажет о виртуальной ИТ-инфраструктуре M1Cloud 1
20.12.2016 Stack Group подвела предварительные итоги 2016 года 1
01.11.2016 NetApp представил решения для гибридных облаков 1
11.05.2016 Stack Group стала первым реселлером глобальных сервисов Equinix в России и странах СНГ 1
10.05.2016 Майкл Тобин вошел в состав совета директоров IXcellerate 1
15.02.2016 «Раском» разместил узел связи на территории дата-центра Interxion во Франкфурте 1
17.12.2015 Stack Group и Nvidia представили совместное решение VDI GRID для работы c 3D-приложениями в «облаке» 1
24.11.2015 Заоблачные технологии: Будущее, которое уже наступило 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
14.09.2015 Stack Group и Equinix запустили совместное предложение в рамках сервиса Equinix Cloud Exchange 1
08.07.2015 Bell Integrator и Equinix договорились о партнерстве 1
28.10.2014 Hitachi Data Systems выпустила три новых решения для частных и гибридных облачных инфраструктур 1
21.10.2014 «Ростелеком» скупает московские ЦОДы 1
20.10.2014 Представители СМБ уходят в облака для сокращения расходов 1
24.07.2014 ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии 1
03.04.2013 ТТК построил узел доступа в Токио 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Equinix и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 807 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 8
Microsoft Corporation 24785 8
Stack Group - Стек Групп 162 8
Google LLC 11910 8
Broadcom - VMware 2397 7
Amazon Inc - Amazon.com 3035 5
IXcellerate - Икселерейт 127 5
Nvidia Corp 3542 4
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 23 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 4
Veeam Software 321 3
NetApp - Network Appliance 640 3
CyrusOne 6 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 208 3
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 3
Linx - Связь ВСД 158 2
Oracle Corporation 6750 2
Ростелеком 9864 2
Apple Inc 12228 2
IBM - International Business Machines Corp 9464 2
HPE Aruba Networks 88 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
HP - Hewlett-Packard 3627 2
Infinidat 32 2
Авантаж 66 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 2
Hitachi - Хитачи 1468 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 2
Interxion 6 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 71 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 111 2
Pure Storage 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13054 1
Accenture plc 684 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
N2WS 4 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
ING Belgium 2 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
eBay Inc 1622 1
Газпром ПАО 1358 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7509 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Lockheed Martin 759 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
BMW Group 453 1
Ford 414 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Siemens Energy 4 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Unsplash 944 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4307 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4902 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
OWASP - Open Web Application Security Project 100 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11267 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16254 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 8
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 494 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1511 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7875 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6249 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20971 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9583 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5236 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 782 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 720 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24596 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 4
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2630 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2229 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 296 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1092 3
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 157 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1640 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2562 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2738 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8788 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8240 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 723 3
Microsoft Azure 1421 7
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 7
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 135 6
Apple iPhone 6 4863 5
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 4
Microsoft Exchange 1753 4
Linux OS 10156 3
Microsoft Office 365 954 3
ТТК IP-MPLS-сеть 34 3
NetApp ONTAP 66 2
Microsoft Windows 15840 2
Google Cloud Platform - GCP 320 2
HPE GreenLake 53 2
NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect 32 2
NetApp Private Storage 9 2
Microsoft Office 3793 2
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 34 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 2
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 2
LanCloud Cloud Exchange 14 2
Equinix DX 4 2
Equinix SP3 3 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
HPE InfoSight 22 1
Google Cloud Anthos 6 1
HPE Synergy 58 1
HPE ProLiant 399 1
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 1
Veeam Cloud Connect 43 1
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 28 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Veeam Agent 15 1
Veeam Hyper-Availability Platform 2 1
HPE OneView 19 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 1
Nutanix Xi Cloud - Nutanix Enterprise Cloud Platform - Nutanix Xtreme 4 1
Amazon WorkSpaces 3 1
Котов Виталий 41 4
Горохов Евгений 39 2
Соловьев Дмитрий 76 2
Лебедев Владимир 71 2
Данильянц Алексей 20 2
Neri Antonio - Нери Антонио 19 1
Соколова Ольга 25 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Щербина Александр 7 1
Борман Константин 5 1
Фомичев Сергей 6 1
Bell William - Белл Уильям 1 1
Ветров Михаил 15 1
Sterin François - Стерин Франсуа 1 1
Поздняков Евгений 8 1
Медунов Алексей 3 1
Ганза Денис 4 1
Самойлов Юрий 74 1
Соловьев Алексей 90 1
Willner Guy - Вилнер Гай 14 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 104 1
Письменский Олег 7 1
Луковников Михаил 20 1
Фокин Дмитрий 21 1
Александров Антон 11 1
Бажаев Муса 10 1
Вислоцкий Илья 9 1
Шатов Сергей 5 1
White Keith - Уайт Кит 10 1
Кулаков Павел 29 1
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 1
Шумков Дмитрий 5 1
Baguley Joe - Багули Джо 2 1
D'Errico Doc - Док Д'Эрико 1 1
Halevy Shlomi - Халеви Шломи 1 1
Karlberg Erik - Каулберг Эрик 1 1
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 1
Broido Jacob - Бройдо Джейкоб 1 1
Арсеньев Олег 3 1
Белов Василий 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 12
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 10
Европа 21879 8
Нидерланды - Амстердам 609 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 4
Япония - Токио 995 4
Великобритания - Лондон 2390 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 3
Япония 13345 3
Азия - Азиатский регион 5594 3
Швеция - Стокгольм 390 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 403 3
Бразилия - Сан-Паулу 161 3
Нидерланды 3553 3
Дания - Королевство 1305 2
Швеция - Королевство 3639 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7649 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Италия - Итальянская Республика 4371 2
Испания - Королевство 3732 2
США - Калифорния 4637 2
Америка - Американский регион 2171 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1065 2
Бразилия - Федеративная Республика 2386 2
Америка Латинская 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3545 2
Сингапур - Республика 1865 2
Германия - Федеративная Республика 12757 1
Канада 4911 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2363 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5543 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4939 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2462 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11141 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1228 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5614 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3079 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 2
Английский язык 6718 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4103 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4946 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2786 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
Закон Мура - Moore's law 209 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 7 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2187 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1989 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3213 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 2
TAdviser - Центр выбора технологий 404 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5944 2
The Register - The Register Hardware 1592 2
WikiLeaks 119 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 244 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Yonhap News Agency 41 1
IDC - International Data Corporation 4914 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 336 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3274 2
Gartner - Гартнер 3568 1
Markets&Markets Research 112 1
Forrester Research 822 1
Mordor Intelligence 30 1
Synergy Research Group 44 1
Juniper Research 529 1
Fortune Global 500 286 1
CNews Мишень 168 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153