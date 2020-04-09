Linxdatacenter представил комплекс ИТ-инструментов для работы в условиях пандемии

Linxdatacenter создал экосистему, в которой бизнесу доступны по запросу: неограниченное развертывание новых ИТ-мощностей и расширение пропускной способности каналов; удаленные рабочие столы с полной настройкой, интеграцией и защитой; решения для резервирования.

Массовый перевод сотрудников на удаленную работу, перенос мероприятий и командировок в онлайн-формат, рост спроса на все онлайн-сервисы приводят к увеличению нагрузки на ИТ-сервисы компании. Необходимо настраивать новые подключения, расширять каналы связи, организовывать доступ к ресурсам, расположенным в локальных серверных, подключать новые приложения для совместной работы, использовать дополнительные средства информационной безопасности.

Комплексное решение строится на ресурсах собственных дата-центров и облачных платформ Linxdatacenter и на базе сервисов глобальных провайдеров – Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Nutanix Xi и других.

Доступ к глобальным платформам позволит компаниям быстро наращивать ИТ-ресурсы, не останавливая бизнес-процессы из-за дефицита мощностей своего «железа» в условиях резкого роста рабочих нагрузок – например, путем добавления удаленных рабочих столов сотрудников.

Linxdatacenter дает бизнесу возможность организовать подключение к глобальным сервисам совместной работы, настроить связность между ИТ-инфраструктурой в России и за ее пределами, а также подключиться к крупнейшим SDN-провайдерам и сетям обмена трафиком и контентом по всему миру: (IX) Equinix, DE-CIX, London-IX и AMS-IX.

Площадки Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге связаны выделенным каналом, а также имеют прямое подключение к инфраструктуре SDN-провайдера Megaport в STO1 в Швеции и Equinix FR5 в Германии. Подключение к глобальным провайдерам и сервисам занимает 1-2 дня.

Linxdatacenter как владелец точки обмена трафиком на своих площадках дает возможность операторам связи сократить время задержки трафика. Также подключение к IX Linxdatacenter позволит компаниям, у которых развернуты сервисы на таких платформах, как Amazon, Google и Azure, построить выделенный канал до глобальных облачных провайдеров, существенно уменьшая время обращения к их ресурсам.

Не менее важной частью комплекса ИТ-решений станут удаленные рабочие столы от Linxdatacenter. Сервис включает в себя терминальные серверы с подключением по RDP на базе облака Linxdatacenter, виртуальные рабочие станции Amazon WorkSpaces и сервисы Microsoft Office 365 в облаке. Отдельно следует отметить инструментарий, обеспечивающий защиту корпоративных данных – защищенное VPN-соединение, ИБ-инструменты и сканирование устройств пользователей, а также многофакторную аутентификацию.

Сервис удобен для сотрудников, работающих удаленно, а также временно наемных сотрудников, так как дает возможность быстро развернуть предустановленный комплект всех необходимых программ – офисный пакет, приложения для конференций, полный контур защиты от внешних угроз и безопасное VPN-подключение.

Благодаря связности с глобальными провайдерами, компании смогут абсолютно безопасно настроить виртуальные рабочие места в удобном для них сервисе: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Nutanix Xi Cloud, Oracle Cloud.

В условиях массовой удаленной работы резко возрастают риски потери инфраструктуры и данных. Linxdatacenter предлагает комплекс решений по резервированию на базе технологий Veeam. Инструменты обеспечивают сверхвысокую доступность данных и приложений благодаря возможностям резервного копирования, восстановления и репликации через удобную консоль управления. Использование облака Linxdatacenter избавляет компании от необходимости поддерживать собственную удаленную инфраструктуру для задач резервного копирования.

«Услуга по расширению ИТ-мощностей и пропускной способности каналов будет безусловно востребована бизнесом. Нагрузка на каналы будет продолжать расти, в том числе за счет компаний, которые традиционно работали в офлайне, переводят свою деятельность в онлайн при помощи видеоконференцсвязи – например, многие спортивные студии уже перешли на цифровые тренировки. Уверена, что комплекс решений Linxdatacenter в сфере связности и резервирования будет полезен многим компаниям», – сказала Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter.

Ранее Linxdatacenter заявлял о предоставлении облака на безвозмездной основе компаниям, бизнес которых пострадал от карантина в связи с пандемией COVID-19. Новое решение предназначено для организаций, которые вынуждены в период пандемии адаптировать свои процессы под удаленную работу и справляться с повышением нагрузки на ИТ-инфраструктуру.