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DE-CIX Deutscher Commercial Internet Exchange

СОБЫТИЯ

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09.04.2020 Linxdatacenter представил комплекс ИТ-инструментов для работы в условиях пандемии 1
27.04.2018 Физически разгромлен крупнейший DDoS-сервис в мире 2
14.08.2017 Connectivity: связи решают все 1
20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1
26.09.2016 Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом 1
24.07.2014 ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии 1
19.02.2013 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Стокгольме 1
11.07.2012 Dell Force10: подробно о решении для ЦОДов и корпораций 1
18.04.2012 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Гонконге 1
08.02.2012 ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте 1
14.09.2011 «Акадо Телеком» внедрил протокол IPv6 на своей сети 1
14.12.2010 Общая емкость внешних интернет-каналов «Акадо Телеком» превысила 180 Гбит/с 2
16.07.2010 DataHouse.ru снимет ограничение на соотношение российского/зарубежного трафика для услуг размещения и аренды сервера 1
08.02.2010 Суммарная емкость подключений «Ростелекома» к международным площадкам обмена интернет-трафиком возросла до 90 Гбит/с 2
03.12.2009 «Синтерра» присоединилась к точке обмена трафиком DE-CIX 2
12.10.2009 «Старт Телеком» подключился к европейской точке обмена трафиком DE-CIX 2
24.11.2008 «РТКомм.ру» подключился к европейской точке обмена трафиком DE-CIX 2
14.10.2008 «Акадо Телеком» получил прописку в Европе 2
04.04.2008 «Комстар» улучшил связность сети с американским интернетом 1
08.02.2008 «Яндекс» установил сетевое оборудование в Европе 1
26.07.2007 «Комстар-Директ» расширил пропускную способность магистральных каналов 1
01.12.2006 "МТУ-Интел" в два раза повышает скорость доступа в интернет 1
12.08.2002 Jippii Group создаст международную магистральную сеть cвязи 1

Публикаций - 24, упоминаний - 31

DE-CIX и организации, системы, технологии, персоны:

LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 9
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Equinix 48 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 2
NL-IX - Neutral Internet Exchange - точка обмена трафиком 4 2
Verizon Business 14 2
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 2
Ростелеком 10948 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Selectel - Селектел 544 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
KPN - KPNQwest 53 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
Colobridge 1 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
Zynga Game Network 133 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Cogent Communications 23 1
Telehouse Europe - Telehouse North 4 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Elisa Saunalahti - Saunalahti Group - Saunalahti Oyj - Jippii Group 18 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dell EMC 5180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Veeam Software 345 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Пропускная способность - Bandwidth 1907 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 1
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 1
Leaf-Spine - Clos fabric - Клоза - архитектура - сетевая топология 16 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 256 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Маршрутизация - Routing 607 1
Интерконнект 91 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 1
ECMP - Equal-cost multi-path routing 21 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 1
Dell Force10 2 1
Equinix Ashburn 1 1
Equinix FR5 3 1
Google Cloud Interconnect 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Microsoft Azure 1526 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Microsoft Office 365 1042 1
Apache Hadoop 470 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 35 1
Webstresser DDoS-сервис 4 1
Nutanix Xi Cloud - Nutanix Enterprise Cloud Platform - Nutanix Xtreme 4 1
Amazon WorkSpaces 4 1
vDOS - сервис организации заказных DDoS-атак 3 1
Котов Виталий 41 4
Гуштуров Леонид 23 2
Носов Константин 21 1
Воронина Елена 22 1
Orlowski Frank Peter - Орловски Франк Петер 1 1
Коркина Марина 1 1
Малеванов Кирилл 7 1
Осмоловский Олег 1 1
Собына Олег 1 1
Räty Jaana - Рати Яна 1 1
Галушкин Олег 182 1
Яковлев Сергей 47 1
Соколова Ольга 26 1
Ваньков Вадим 23 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 21
Европа 24964 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Великобритания - Лондон 2432 10
Швеция - Стокгольм 410 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Нидерланды - Амстердам 630 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Швеция - Королевство 3782 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Испания - Королевство 3840 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
Швеция - Лулео 6 1
Швеция - Мальмё 14 1
Швеция - Гётеборг 22 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Польша - Республика 2031 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Польша - Варшава 111 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Испания - Мадрид 178 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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