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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Котов Виталий


26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
16.07.2015 Александр Гуров назначен руководителем департамента расчета за услуги ТТК 1
29.05.2015 ТТК и «Ростелеком» заключили соглашение о взаимном резервировании каналов связи в Якутии 1
18.08.2014 ТТК организовал транзитный маршрут Европа-Азия с TNS Plus 1
24.07.2014 ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии 1
20.03.2014 ТТК и «ВымпелКом» подписали пиринговое соглашение 1
21.01.2014 ТТК развивает инфраструктуру по доставке контента в сотрудничестве с Akamai 1
22.04.2013 ТТК приступает к развитию локального пиринга 1
03.04.2013 ТТК построил узел доступа в Токио 1
26.02.2013 ТТК подключился к точкам обмена трафиком Equinix в Японии и Америке 1
22.02.2013 ТТК вышел на рынок магистрального интернета Кыргызстана 1
21.02.2013 ТТК предоставил услуги связи «Сбербанку» в Якутии 1
19.02.2013 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Стокгольме 1
14.02.2013 ТТК обеспечил высокоскоростными каналами связи Федеральное агентство по обустройству госграницы РФ 1
26.10.2012 ТТК выходит на рынок магистрального интернета Узбекистана 1
21.05.2012 ТТК присоединился к платформе Equinix 1
18.04.2012 ТТК подключился к точке обмена трафиком в Гонконге 1
27.03.2012 ТТК запустит первую оптическую линию связи в Якутии в 2012 г. 1
16.03.2012 ТТК создал компанию в Гонконге 1
08.02.2012 ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте 1
06.12.2011 «Ростелеком» и ТТК подписали договор о пиринге 1
03.11.2011 ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме 1
01.11.2011 ТТК выбрал решения Juniper Networks для построения широкополосной сети Ethernet 1
20.10.2011 Российский рынок VPN приблизился к 20 млрд руб. 3
25.07.2011 ТТК установил прямое соединение с IP-сетью Level 3 Communications 1
14.07.2010 Абоненты ТТК могут оплачивать услуги через платежный сервис QIWI 1
01.06.2010 ТТК установила интеллектуальную платформу для внедрения дополнительных услуг телефонной связи 1
26.05.2010 ТТК предлагает модернизировать рынок евроазиатского транзита 1
24.05.2010 «Пайплайф Рус» автоматизировал бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics NAV 1
28.04.2010 ТТК объявила о новых назначениях 1
23.07.2009 Комиссия РСПП по телекоммуникациям и ИТ создаст рабочую группу по развитию IP-телефонии 1
05.06.2008 ТТК запустил услуги дальней телефонной связи 1
24.03.2008 «ТрансТелеКом» и Tele2 организуют присоединение сетей 1
13.03.2008 «ТрансТелеКом» и «Скай Линк» организуют присоединение сетей 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Котов Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 32
Docsvision - ДоксВижн 783 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
3799 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
SAP SE 3228 1
ELMA 106 1
OpenText 161 1
Navicon - Навикон 198 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 5
СтройТрансНефтеГаз 7 5
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Полипластик 11 4
ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 3
Россети ПАО 168 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Docsvision ECM 21 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
1С:Документооборот 78 1
Кастильо Игорь 24 5
Суровцева Евгения 5 5
Земской Николай 14 5
Потемин Павел 7 5
Гафаров Евгений 5 5
Горшков Павел 6 5
Теличева Наталья 125 4
Коновалов Роман 20 3
Рыжкин Денис 3 3
Горбунов Денис 14 3
Курьянов Сергей 147 3
Скрипко Елена 2 2
Гуров Александр 6 1
Потемкин Павел 1 1
Голодухин Александр 1 1
Борисов Александр 30 1
Сапунов Алексей 30 1
Макаренко Екатерина 2 1
Никуличев Андрей 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Россия - Владивосток 868 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Черкизон - Черкизовский рынок 61 5
Европа 3798 5
Япония 2827 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Европа Западная 621 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Франция - Французская Республика 2150 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Казахстан - Республика 2661 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CNews Analytics 1992 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771095, в очереди разбора - 674778.
Создано именных указателей - 46354.
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