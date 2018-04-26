Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Котов Виталий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 40
Котов Виталий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 32
|Docsvision - ДоксВижн 783 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
|1С 3799 3
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
|SAP SE 3228 1
|ELMA 106 1
|OpenText 161 1
|Navicon - Навикон 198 1
|Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 5
|СтройТрансНефтеГаз 7 5
|Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
|Полипластик 11 4
|ССК - Сибирская Сервисная Компания 12 3
|Россети ПАО 168 1
|ФосАгро - Апатит 15 1
|Правительство Вологодской области - Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области 7 1
|ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
|Docsvision ECM 21 2
|Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
|Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
|АйДи - Технологии управления - Documino 19 1
|1С:Документооборот 78 1
|Кастильо Игорь 24 5
|Суровцева Евгения 5 5
|Земской Николай 14 5
|Потемин Павел 7 5
|Гафаров Евгений 5 5
|Горшков Павел 6 5
|Теличева Наталья 125 4
|Коновалов Роман 20 3
|Рыжкин Денис 3 3
|Горбунов Денис 14 3
|Курьянов Сергей 147 3
|Скрипко Елена 2 2
|Гуров Александр 6 1
|Потемкин Павел 1 1
|Голодухин Александр 1 1
|Борисов Александр 30 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Макаренко Екатерина 2 1
|Никуличев Андрей 43 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
|CNews Analytics 1992 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771095, в очереди разбора - 674778.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771095, в очереди разбора - 674778.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru