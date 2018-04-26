Котов Виталий

Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1

Александр Гуров назначен руководителем департамента расчета за услуги ТТК 1

ТТК подключился к точкам обмена трафиком в Испании и Италии 1

ТТК развивает инфраструктуру по доставке контента в сотрудничестве с Akamai 1

ТТК приступает к развитию локального пиринга 1

ТТК построил узел доступа в Токио 1

ТТК подключился к точкам обмена трафиком Equinix в Японии и Америке 1

ТТК вышел на рынок магистрального интернета Кыргызстана 1

ТТК подключился к точке обмена трафиком в Стокгольме 1

ТТК обеспечил высокоскоростными каналами связи Федеральное агентство по обустройству госграницы РФ 1

ТТК выходит на рынок магистрального интернета Узбекистана 1

ТТК присоединился к платформе Equinix 1

ТТК подключился к точке обмена трафиком в Гонконге 1

ТТК создал компанию в Гонконге 1

ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте 1

ТТК выбрал решения Juniper Networks для построения широкополосной сети Ethernet 1

Абоненты ТТК могут оплачивать услуги через платежный сервис QIWI 1

ТТК установила интеллектуальную платформу для внедрения дополнительных услуг телефонной связи 1

ТТК предлагает модернизировать рынок евроазиатского транзита 1

ТТК объявила о новых назначениях 1