DAR TNS+ TNS Plus LLP


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.01.2026 Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн 1
03.06.2024 Veon продал сыну постсоветского олигарха магистральный актив в 14 раз дороже, чем покупал 1
19.09.2018 Самая быстрая оптоволоконная магистраль соединила Азию и Европу 1
25.04.2016 В Казахстане будет создан пиринговый центр 1
01.10.2014 «Билайн» соединил Европу и Азию новым маршрутом 1
18.08.2014 ТТК организовал транзитный маршрут Европа-Азия с TNS Plus 1
11.09.2000 Завершилась вторая ежегодная конференция "Информационные технологии для бизнеса. Интернет/Интранет-технологии XXI века" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

DAR и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 134 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 2
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 1
OKI - ОКИ Системс Рус 172 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 75 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Формоза - Formoza 177 1
Intel Corporation 12570 1
Yandex - Яндекс 8557 1
Cisco Systems 5231 1
New Telco 2 1
Казахтелеком 339 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Киевстар - Kyivstar 558 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
Газпром ПАО 1424 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 17 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 259 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 182 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
RTD - Round Trip Delay - задержка распространения сигнала 11 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9422 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3191 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5287 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
Apple iPhone 6 4861 1
Котов Виталий 41 1
Утемуратов Булат 10 1
Ильин Дмитрий 26 1
Сарсенов Сакен 10 1
Утемуратов Алидар 1 1
Утемуратов Айдар 1 1
Казахстан - Республика 5832 6
Россия - РФ - Российская федерация 158018 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18332 4
Европа 24670 3
Азия - Азиатский регион 5757 3
Германия - Федеративная Республика 12953 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1785 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 2
Азия Восточная 182 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
Таджикистан - Республика 919 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1363 1
Польша - Республика 2004 1
Швеция - Королевство 3718 1
Дания - Королевство 1318 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
Армения - Республика 2378 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46018 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 713 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 1
Грузия 1290 1
Узбекистан - Республика 1886 1
Украина 7806 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
