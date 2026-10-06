Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202407
ИКТ 15695
Организации 11890
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3595
Системы 27087
Персоны 88349
География 3151
Статьи 1592
Пресса 1341
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

RTD Round Trip Delay задержка распространения сигнала

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.10.2026 «Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT 1
31.01.2022 «Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг» 1
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 1
27.11.2014 Гибридное облако Inoventica объединит вузы страны 1
01.10.2014 «Билайн» соединил Европу и Азию новым маршрутом 1
11.04.2014 12 млн пользователей получат SLA при доступе к облачным сервисам компании Inoventica 1
20.03.2014 Международный пиринг DataIX стал клиентом гибридного «облака» Inoventica 1
17.10.2013 «МегаФон» запускает новую магистраль передачи данных между Европой и Азией 1
04.07.2013 Международный пиринг W-ix стал клиентом гибридного облака Inoventica 1
15.05.2013 «Барс Груп» оптимизирует облачные сервисы с помощью Inoventica 1
15.08.2011 Inoventica построит «гибридное облако» федерального масштаба для ИТ-парка Татарстана 1
19.11.2010 Управление производительностью приложений имеет большое значение при переходе к «облачным вычислениям» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

RTD и организации, системы, технологии, персоны:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 3
Ростелеком 11046 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 952 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
ЭР-Телеком Холдинг - Айхоум - iHome 4 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
Interoute Telecommunications 8 1
DAR - TNS+ - TNS Plus LLP 8 1
МегаФон 10942 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25874 1
БАРС Груп 582 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Казахтелеком 348 1
GlobalNet - DATAIX - Международная пиринговая сеть 7 1
АвиаТел - AviaTel 5 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
Data-IX 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13892 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6693 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5473 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Минобрнауки РФ - Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 45 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13116 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24752 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23200 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18358 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3416 5
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33933 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 926 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11639 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2368 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5025 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 850 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6841 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18283 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3106 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16691 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1029 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 1
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 35 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10852 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23841 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4938 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1277 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 775 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3403 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26888 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7325 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9433 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1355 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13812 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 588 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3266 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8395 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3284 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1327 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4559 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4607 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4925 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 40 2
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Equinix HK 2 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1374 1
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 1
Поздняков Павел 20 4
Масловский Василий 1 1
Ижванов Юрий 2 1
Никифоров Николай 1141 1
Ахмеров Тимур 92 1
Таврин Иван 120 1
Быков Сергей 34 1
Крючкова Наталия 20 1
Ильин Дмитрий 43 1
Шаров Дмитрий 3 1
Щербинин Владимир 18 1
Насыров Динар 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 168464 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48076 6
Европа 25028 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19372 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3510 3
Азия - Азиатский регион 5956 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1533 3
Казахстан - Республика 6116 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4549 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3377 2
Германия - Федеративная Республика 13299 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3074 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1824 2
Россия - ЦФО - Курская область 773 2
Россия - ПФО - Самарская область 1619 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 834 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 737 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 979 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1433 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 811 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кяхтинский район - Кяхта 18 1
Дания - Королевство 1343 1
Швеция - Королевство 3793 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1721 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1030 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3240 1
Украина 7958 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1718 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1808 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1338 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 921 1
Австрия - Австрийская Республика 1360 1
Европа Западная 1498 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 275 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22032 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 2
Аренда 2726 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18400 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6821 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9242 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2865 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1765 1
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 9 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1660 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6743 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2520 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10547 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58453 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10990 1
Электронное государство XXI века 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще