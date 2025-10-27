Разделы

Data-IX


СОБЫТИЯ

27.10.2025 IXcellerate укрепляет российскую экосистему связности и наращивает мощность дата-центра «Телехаус» 1
18.01.2022 Андрей Шевченко, Hostkey: Как изменила рынок хостинга авральная цифровизация 1
06.12.2021 Хостинг-провайдер HOSTKEY разместит серверы клиентов в российском Tier IV и нидерландском Tier III дата-центрах 1
11.04.2014 12 млн пользователей получат SLA при доступе к облачным сервисам компании Inoventica 1

Data-IX и организации, системы, технологии, персоны:

Hostkey 6 2
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 2
NL-IX - Neutral Internet Exchange - точка обмена трафиком 4 2
Global-IX Internet Exchange 2 2
Speed-IX Internet Exchange 2 2
DataPro - ДатаПро 94 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 214 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2092 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Dell EMC 5088 1
AMD - Advanced Micro Devices 4445 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Gigabyte Technology 384 1
Supermicro 123 1
ЭР-Телеком Холдинг - Айхоум - iHome 4 1
АвиаТел - AviaTel 5 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14636 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11848 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11126 2
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71958 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1162 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 511 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2809 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3082 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4824 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16933 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22738 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31651 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6187 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3129 2
RTD - Round Trip Delay - задержка распространения сигнала 11 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2787 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21801 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1201 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 201 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9907 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10028 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4095 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 92 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16932 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21677 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 937 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2065 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 453 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7472 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13231 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 593 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1180 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 435 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2921 1
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
Apple iPhone 6 4861 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 332 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 546 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 223 1
Шаров Дмитрий 3 1
Шевченко Андрей 18 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45353 3
Россия - РФ - Российская федерация 155007 3
Европа 24578 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53253 2
Европа Западная 1489 2
Великобритания - Лондон 2404 2
Нидерланды 3615 2
Нидерланды - Амстердам 616 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3373 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3141 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4230 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13533 1
Австрия - Вена 259 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1048 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Италия - Милан 163 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1578 1
Азия - Азиатский регион 5718 1
Европа Восточная 3119 1
Испания - Мадрид 175 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 940 1
Германия - Бавария - Мюнхен 477 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1678 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1215 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 856 1
Германия - Берлин 728 1
Ирландия - Дублин 160 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 278 1
Германия - Гамбург 184 1
Аренда 2565 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5242 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1542 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8182 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11627 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50793 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4311 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1315 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 441 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3750 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10436 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2242 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 350 1
Английский язык 6848 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6603 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54470 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20120 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
