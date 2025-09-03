Разделы

Шаров Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства 1
28.09.2020 ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации 1
11.04.2014 12 млн пользователей получат SLA при доступе к облачным сервисам компании Inoventica 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 67 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
АвиаТел - AviaTel 5 1
Data-IX 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Айхоум - iHome 4 1
Beorg - Биорг 119 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11657 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9106 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2020 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22345 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5184 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1151 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 1
Оцифровка - Digitization 4800 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11049 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2860 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 505 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2742 1
RTD - Round Trip Delay - задержка распространения сигнала 11 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3686 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Beorg Smart Vision 38 1
Зуев Георгий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4178 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3112 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 929 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1654 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1203 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 275 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10349 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 1
Аренда 2540 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

