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Зуев Георгий


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 ИТ-компанию из Сколково поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина 1
27.01.2023 Ключевые сотрудники российского ИТ-стартапа «Биорг» стали его новыми владельцами 1
19.09.2022 Резиденту «Сколково» не дали удалить из Сети негативные отзывы сотрудников. Суд решил, что это ограничит свободу Рунета 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 1
28.09.2020 ИИ-технологии «Биорг» помогут «Филанко» автоматизировать обработку финансовой документации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Зуев Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Beorg - Биорг 117 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 65 1
VK - Mail.ru Group 3484 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 2
Спортмастер - Sportmaster 181 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1688 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Ароматный мир 7 1
Лента - Сеть розничной торговли 2147 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Global Pilots 12 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1074 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Газпром нефть 639 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3122 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1019 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4966 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14943 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31868 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8870 3
Оцифровка - Digitization 4701 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4628 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3358 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11474 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5326 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21822 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 892 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 212 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 491 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3719 1
Аналоговые технологии 2793 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3111 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1669 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2992 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8292 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5708 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10652 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5035 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12892 1
Beorg Smart Vision 36 4
Apple iPhone 6 4863 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 628 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1131 1
Алигаджиев Руслан 12 1
Шаров Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 592 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 390 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 404 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2210 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2568 1
Аудит - аудиторский услуги 2817 1
Опцион 101 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 224 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2812 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 663 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 540 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4778 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2804 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8227 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6170 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7642 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6354 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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