ИТ-компанию поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина

Гендиректора ИТ-компании Beorg обвинили в уклонении от уплаты налогов свыше, чем на 120 млн руб. Помимо этого, суд счел, что гендиректор также перевел бизнес убыточной компании на новое юрлицо. Теперь старое юрлицо Beorg банкротится, а новое продолжает выигрывать тендеры.

Суд, налоги и два «Биорга»

Как выяснил CNews, владельца ИТ-компании Beorg (ООО «Новые Технологии», до ноября 2021 г. называлось ООО «Биорг») Георгия Зуева признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а также виновным в негативных сделках, привлекших компанию к банкротству. Владелец привлечен к субсидиарной ответственности перед кредиторами, чьи требования превысили сотню миллионов рублей. Это следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Самым крупным кредитором компании стала Инспекция Федеральной налоговой службы по Москве. Она в ходе выездной проверки установила, что ООО «Новые Технологии» задолжало налоговой 121,3 млн руб., которые позже Служба взыскала через суд. Основатель компании «Биорг» Георгий Зуев был привлечен к налоговой ответственности за неполную уплату сумм налога в результате занижения налоговой базы.

Позже Зуева признали виновным в том, что он перевел бизнес должника ООО «Новые Технологии» (ИНН 7725682434) на другую компанию с тем же названием ООО «Биорг» (ИНН 7724396261). При анализе справок 2-НДФЛ, Инспекцией установлен факт перевода работников налогоплательщика в штат аффилированного лица в период проведения выездной налоговой проверки Общества. Помимо этого, «Биорг» занимается аналогичным видом деятельности, использует один и тот же интернет сайт и адрес местонахождения и т.д.

Факт перевода бизнеса наглядно отражает динамика выручки компаний новой компании ООО «Биорг», из которой видно снижение выручки ООО «Новые технологии» и ее параллельный рост у ООО «Биорг», отмечалось в судебных документах.

«То есть имеет место перевод бизнеса на взаимозависимое юридическое лицо, в целях уклонения от уплаты налогов», — указывается в судебных документах. Таким образом, судом установлен факт перевода бизнеса на «зеркальную» компанию с идентичным названием и контролирующими лицами.

При этом, судом установлено, должник имел возможность исполнить требования налогового органа, так как согласно данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль должника за 2019-2020 гг. составила более 235,5 млн руб. В то время как совокупный размер требований кредиторов по настоящему делу практически в два раза меньше и составляет 122,7 млн руб.

С учетом изложенного, судом установлено две взаимосвязанные причины объективного банкротства ООО «Новые Технологии»: совершение налогового правонарушения; перевод бизнеса с должника — «Новые Технологии» на ООО «Биорг».

Коллективная ответственность

Вместе с Зуевым, к ответственности суд привлек и Александр Бубок, который выступал гендиректором компании ООО «Новые Технологии». По мнению суда, их действия являлись согласованными, направленными на уклонение от уплаты налогов и попытки избегания налоговой ответственности.

В 2016-2017 гг. Бубок формировал, подписывал и сдавал налоговую отчетность и декларации, что повлекло начисление недоимки 49,3 млн руб., а также пени 18,5 млн руб. и штрафа 5,3 млн руб.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Резидент Сколково недоплатил Налоговой более сотни миллионов

В судебных документах отмечается, что Бубок извлек личную выгоду за период нахождения в должности генерального директора должника: им приобретены две квартиры (двухкомнатная квартира в Москве и однокомнатная — в Подмосковье). Помимо этого, им получен доход свыше 56 млн руб., что подтверждают справки 2-НДФЛ.

Зуев же за период 2015 г. формировал, подписывал и сдавал декларации о налогах, что повлекло начисление недоимки в размере 12,9 млн руб., а также пени 7 млн руб. Занижение налога на прибыль составило 14,3 млн руб. А всего совместно с Бубок — 34,2 млн руб.

Продажа жене дорогих машин

В мае 2023 г. была признана недействительной сделка по отчуждению прав на ПО «Бискан» «Биоргу», а также по отчуждению автомобиля Infiniti QX60 (рыночная стоимость 1,6 млн руб.) и Volkswagen Multivan (стоимость не указана в документах), а также автомобиля KIA Cee’d за 695 тыс. руб.

Согласно постановлению суда, в октябре 2019 г. между «Новые технологии» и «Европланом» был заключен договор лизинга на Infiniti QX60 2017 г. выпуска. Сумма лизинговых платежей составила 3 млн руб. сроком до апреля 2020 г. В мае 2020 г. «Новые технологии» потребовали заменить лизингополучателя с себя на Галину Зуеву (жену Георгия Зуева).

Таким образом, после оплаты лизинговых платежей в июле 2020 г. Зуева приобрела авто на основании договора купли-продажи за 46,8 тыс. руб. Эта сумма значительно ниже рыночной стоимости автомобиля — 1,6 млн руб. В суде было доказано, что сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, а другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Фактически, должник безвозмездно «вывел» из конкурсной массы должника дорогостоящий актив в пользу аффилированного с его руководителем лица, отмечалось в суде. Поэтому суд постановил взыскать с Зуевой в конкурсную массу ООО «Новые Технологии» денежные средства в размере 1,6 млн руб.

Разная вина — разные деньги

При этом Бубок через суд пытался доказать, что его вина несоразмерна Зуевской. Согласно его доводам, доначисленный в период его руководства размер налога на прибыль и НДС, с учетом деятельности должника, по спорному контрагенту, являлось несущественным и не могло привести к банкротству должника. В отличие от перевода Зуевым бизнеса на новое ООО «Биорг».

Бубок также отмечал, что он направил в УФНС России обращение для инициирования арбитражным управляющим взыскания убытков с Зуева и «Биорг». И что, по мнению, Бубок привело к пополнению конкурсной массы на 122,7 млн руб.

Однако суд отметил, что «активное обличение друг друга со стороны Зуева и Бубок свидетельствуют лишь о попытке переложения вины на оппонента в связи с совершением ими скоординированных, недобросовестных и незаконных действий, в результате которых был причинен существенный вред бюджету Российской Федерации».

«Уберите плохие отзывы»

В сентябре 2022 г. CNews писал о том, что компания «Биорг» пыталась через суд признать негативные интернет-комментарии своих сотрудников «несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию».

Сотрудники жаловались на «абсолютную неадекватность» владельца бизнеса, на внезапно вводимую им систему штрафов, отсутствие внятной структуры управления, отсутствие соцпакета (в частности, ДМС), «серую» зарплату («в белую» платится только ее малая часть) и пр.

Однако суд в удовлетворении требований «Биорга» отказал.

Брак в ЗАГСе

«Биорг» также всплывала в СМИ в связи с коррупционным скандалом в Татарстане. В марте 2024 г. татарстанские правоохранители заподозрили, что часть денег, выделенных правительством на цифровизацию ЗАГСа республики, были незаконно присвоены его сотрудниками, писало издание «Бизнес Online».

По данным «Вечерней Казани», спустя четыре месяца была задержана экс-начальник управления ЗАГС кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллина. Сейчас она содержится под стражей — ей вменяют присвоение премий за оцифровку документов республиканских архивов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в 2016 г. президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого госреестра ЗАГСа. Планировалось создать единое электронное хранилище, которое объединит в себе данные органов ЗАГСа по всей стране. Работа реестра тестировалась в девяти регионах, в том числе в Татарстане.

Сотрудники должны были перевести в «цифру» не только новые актовые записи, но и все документы прошлых лет вплоть до 1926 г. — порядка 12,7 млн записей. На оцифровку архивов ЗАГСа правительство выделило более 600 млн руб., но позже увеличило эту сумму до 1,7 млрд руб. Почти половина из них — 820 млн руб. досталась Татарстану.

Подрядчиком по госконтракту на оцифровку стал «Биорг». Изначальная цена, которую госкомитет республики готов был заплатить, равнялась 751 млн руб., однако московская фирма согласилась сделать это за 650 млн руб. Соответственно компания согласилась выполнить поставленную задачу в сжатые сроки: за 19 дней (с 3 по 21 декабря), и в соответствии с этим он должен был ежедневно обрабатывать около 27 тыс. страниц документов.

На допросе сотрудница ЗАГСа Ильнара Фазлиахметова заявила, что из поступившей премии за работу оцифровщиком она оставила у себя 169 тыс., а 726 тыс. руб. отдала своей начальнице. Кроме того, потерпевшая в конце 2020 г. заключала договор с ООО «Биорг», оттуда ей тоже поступили деньги — 89 тыс., из них 43 тыс. она также вернула руководству ЗАГСа, писала «Бизнес Online».

Компания продолжает деятельность

Несмотря на все перечисленные перипетии, ООО «Биорг» продолжает работу. В конце мая 2025 г. компания выиграли серию тендеров. Например, на оказание услуг по оцифровке архивных документов Управления Министерства культуры Российской Федерации (5 млн руб.). И еще один контракт был заключен с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области на 10 млн руб.

Чем занимается компания

«Биорг» известен как разработчик сервиса распознавания документов Beorg Smart Vision. Компания использует модель Human-in-the-Loop (HITL), что переводится как «человек в петле». Это означает, что в процессе обработки документов применяется ручной ввод операторов сервиса. На своем сайте компания отмечает, что у нее есть свыше 50 тыс. таких людей-верификаторов.

Согласно базе «Контур.фокус», первое ООО «Биорг» было образовано в ноябре 2009 г. в Москве. Единственным учредителем компании стал Георгий Зуев. В 2021 г. компания была переименована в ООО «Новые Технологии». В марте 2022 г. компания была признана банкротом.

По данным «Контур.фокуса», ООО «Биорг», на которую был переведен бизнес должника, была образована в декабре 2016 г. Гендиректором компании выступает Руслан Алигаджиев. Владеет компанией Илья Веригин (90% долей) и вышеупомянутый Георгий Зуев (10%).

Выручка ООО «Биорг» по итогам 2024 г. достигла 216,7 млн руб., что на 10% выше, чем по результатам 2023 г. При этом чистая прибыль составила 6,4 млн руб.

Компания является резидентом Инновационного центра «Сколково».