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Бубок Александр
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|ИТ-компанию поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина 1
Бубок Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Beorg - Биорг 118 1
|Зуев Георгий 5 1
|Веригин Илья 35 1
|Алигаджиев Руслан 13 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7781 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Бизнес Online 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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