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Бубок Александр


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 ИТ-компанию поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бубок Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Beorg - Биорг 118 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 112 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 172 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1217 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 493 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 1
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Веригин Илья 35 1
Алигаджиев Руслан 13 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7117 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8265 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1387 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 390 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 472 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9247 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6397 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 796 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 229 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 1
Бизнес Online 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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