Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза

«Биорг» подвела итоги 2020 года. Компания показала трехкратное увеличение дохода по сравнению с 2019 годом, что свидетельствует о востребованности цифровых сервисов на базе AI среди российских заказчиков.

Так, почти 60% запросов поступает в «Биорг» со стороны государственных ведомств и организаций, около 20% приходится на банки и финансовые организации, а оставшиеся 10% делят между собой ритейл и образовательные учреждения. При этом, как показал 2020 год, в несколько раз увеличилось не только количество проектов из представленных отраслей, но и существенно вырос объем данных, оцифровку которых компании хотели бы автоматизировать с помощью технологий AI. Например, только в 2020 году благодаря технологиям «Биорг» оцифровано более 1,5 млрд полей с рукописными данными для государства и банков.

Сфера применения AI теперь становится гораздо шире. С помощью технологий Beorg Smart Vision заказчики из банков и финансовых организаций, ритейла и сервисных холдингов начали развивать настоящую цифровую экосистему внутри компаний: на смену запросам по оцифровке архивных данных пришла потребность в автоматизации рутинного ввода бухгалтерской «первички», трудовых книжек, документов, удостоверяющих личность клиентов, cоздании банковских досье, благодаря которым можно минимизировать риски. Ведь быстрый и удобный доступ к данным в электронном виде дает большие преимущества и в работе с потребителями услуг, и в текущих внутренних бизнес-процессах.

Национальный расчетный депозитарий, БКС, Уральский Банк Реконструкции и развития (УБРиР), Иль де Боте, Бест Эффордс Банк, Фамилия, Cпортсмастер, Cеверсталь, Теlе2, Ароматный Мир и многие другие в 2020 году активно развивали свою цифровую среду с помощью технологий «Биорг». Проекты с данными компаниями позволили создать отраслевые «эталоны» применения AI. В частности, кейсы по оцифровке рукописных данных из клиентских анкет Спортмастера и архивов ЗАГС Тамбовской области вошли в Библиотеку Искусственного Интеллекта Mail.ru.

Президент «Биорг» Георгий Зуев сказал: «В 2020 году мы совершили качественный рывок и намерены сохранить текущий темп роста. Этому способствуют, c одной стороны, зрелость наших клиентов, которые благодаря технологиям AI совершенствуют свои бизнес-процессы и повышают доходность, а с другой – расширение портфеля наших Saas-cервисов: мы шагнули значительно дальше традиционной оцифровки данных с бумажных носителей. В наших планах – развитие цифровых сервисов со всеми преимуществами data labeling, чат-ботов и телефонии, платформа staff шеринга для автоматизации корпоративных бизнес-процессов, а также выход на новые рынки: колл-центров и финансовых услуг».

Все сервисы компании «Биорг» предоставляются с помощью фундаментальной разработки – интеллектуальной платформы Beorg Smart Vision, объединяющей технологии нейросетей и краудсорсинга. Подобное сочетание искусственного интеллекта и человеческого разума обеспечивает всем проектам на базе Beorg Smart Vision самое высокое качество обработки данных - 99%, неограниченную масштабируемость, гибкость и существенную экономию ресурсов.

В 2020 году эти преимущества получили высокую поддержку и оценку таких ведущих российских и международных акселераторов, как «Сколково», ФРИИ, Московского инновационного кластера, Startech.vc, Muiv.Lab, Global Pilots, ВТБ, УБРиР, Россельхозбанк. «Агентством стратегических инициатив» интеллектуальная платформа Beorg Smart Vision для распознавания объектов и данных с помощью AI признана важной и достойной для тиражирования по стране. Кроме того, компания вошла в число крупнейших поставщиков услуг для госсектора – c помощью Beorg Smart Vision оцифровано более 43 млн записей о населении РФ для органов ЗАГС, а профессиональная краудсорсинговая платформа «Биорг» стала лучшим социальным проектом в России. Благодаря ей в условиях пандемии повысить свой доход, не выходя из дома смогли более 50 000 человек.