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Crowdsourcing Краудсорсинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|22.11.2021
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ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса
кументах, а также устранения ошибок применяют Natural Language Processing (NLP).К облаку подключена краудсорсинговая платформа, куда на доработку уходят документы, распознанные нейросетями с ни
|16.03.2021
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«Яндекс» запустил онлайн-курс про разметку данных на платформе Сoursera
ine Learning» бесплатно открыт для слушателей из любой точки мира. Он рассказывает о том, что такое краудсорсинг, как с его помощью можно быстро получать и размечать большие объемы данных, реша
|20.02.2021
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В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград»
С 25 февраля по 3 марта 2021 г. на платформе crowd.mos.ru пройдет краудсорсинг-проект «Мой “Техноград”». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, до 27 феврал
|09.02.2021
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12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы
На платформе «Город идей» зарегистрировались уже свыше 240 тысяч пользователей, более 50 тысяч из них присоединились в 2020 году. В ходе проекта «Город идей» москвичи рассказали, как познакомились с краудсорсинг-проектами правительства Москвы, обсудили алгоритмы проведения проектов и наиболее удобные каналы информирования о них, а также способы привлечения новых участников. «Платформа пост
|13.01.2021
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Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу
18 января на платформе crowd.mos.ru стартует краудсорсинг-проект «Город идей». До 20 января включительно можно будет предложить идеи по ул
|25.03.2020
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Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов
В столице начнет работу масштабный краудсорсинг-проект «Московские электронные услуги и сервисы». Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, он включает несколько этапов, каждый из которых будет посвящен предоставл
|30.11.2015
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Промсвязьбанк расширяет практику краудсорсинга
и дизайна и функционала мобильного приложения, ориентированного на малый и средний бизнес. «Для нас краудсорсинг – это не дань моде. Мы, действительно, увидели ценность этого инструмента для ре
|16.11.2015
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В ходе краудсорсинг-проекта по развитию сети МФЦ туляки предложили уже более 100 идей
В ходе краудсорсинг-проекта «Развитие сети МФЦ Тульской области» жители региона предложили уже более 100 идей. К настоящему моменту в проекте приняли участие свыше 200 жителей. Проект запущен 1 октябр
|01.10.2015
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В Тульской области стартовал краудсорсинг-проект по развитию сети МФЦ
ря Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области запускает краудсорсинг-проект «Развитие сети МФЦ Тульской области». Проект проходит на сайте «Краудс
|02.04.2015
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В Тульской области на базе портала «Открытый регион» запущен проект «Краудсорсинг»
Тульской области состоялся запуск проекта «Краудсорсинг» (or71.ru/crowd). Уникальный для региона проект позиционируется как единая площа
|25.11.2014
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Эффективность краудсорсинга оказалась низкой: опыт Филиппин
была неточной. «Результаты были ужасны, — эмоционально отмечает Дейл Кунс (Dale Kunce), инженер Красного Креста в области ГИС. — Кризисная картография должна рассматривать этот случай не как неудачу краудсорсинга, а как ценный урок. Если бы добровольцы делали кое-какие вещи по-другому, качество их работы было бы гораздо выше». Эффективность качественного сбора и обработки географической ин
|11.11.2014
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Для поиска пропавшего в Туве вертолета будут задействованы возможности краудсорсинга
остичь цели. Для поиска вертолета используется изображение со спутника QuickBird. К поиску можно присоединиться, перейдя по ссылке. Напомним, что в марте 2014 г. DigitalGlobe уже обращалась к услугам краудсорсинга при поиске пропавшего малайского самолета MH370. Платформа Tomnod (в переводе с монгольского - «большой глаз»), владельцем которой является компания DigitalGlobe, предоставила все
|28.03.2014
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ГИС-краудсорсинг помогает в борьбе с вирусом Эбола
полезны для создания карт, пригодных для использования в геоинформационных системах, контролирующих распространение эпидемии и координирующих действие врачей и экстренных служб. Создаваемая с помощью краудсорсинга (привлечения ресурсов общественности) карта поможет визуализировать жизненно важную информацию об основных дорогах, реках, землепользовании и населенных пунктах. Это даст возможно
|06.10.2013
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Краудсорсинг – новый подход к социальным проблемам
и поправку. Такой механизм коллективного отбора оптимальных решений или, как называют его эксперты, краудсорсинг, - должен стать нормой на всех уровнях,” - пишет Путин и подчеркивает далее, что
|30.07.2013
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Краудсорсинг-портал г. Якутска будет принимать обращения к властям всего региона
е предложил и возможные инновационные формы сотрудничества: «Еще одной формой коммуникации может стать интеграция городского портала и будущих сервисов республиканского уровня, работающих по принципу краудсорсинга». На днях портал краудсорсинга подписал свое первое соглашение — с Управлением социальной защиты и труда Якутска. Это позволит принимать на портале проблемы и давать ответ
|09.10.2012
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Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда
а Зеленоградского АО совместно с компанией Witology запустила онлайн-проект «Новые пути развития Зеленограда» для поиска новых путей развития города с помощью инновационного подхода к решению задач — краудсорсинга. В канун 55-летия Зеленограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбици
|16.07.2012
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Военный краудсорсинг: граждане США помогут
ой проблемой американских военных. В настоящее время только в ВВС США работают более 5000 человек, "разгребающих" гигабайты информации с самолетов-разведчиков. Решить эту проблему планируют с помощью краудсорсинга, т.е. привлечения общественности. Возможно, самые активные и талантливые конкурсанты смогут найти оптимальный алгоритм обработки информации. В ходе прошлых конкурсов DARPA были ка
|13.07.2012
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«Сбербанк»: выявить причины сбоя в обслуживании банковских карт поможет краудсорсинг
форму регистрации. После этого участнику придет персональное приглашение на его электронную почту. Краудсорсинг — это инновационный метод решения сложных задач, основанный на использовании «ко
|28.10.2011
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Беспилотный краудсорсинг: американцы создают военную технику всей страной
там оборонного научного агентства DARPA пришло в голову использовать для разработки военной техники краудсорсинг – привлечение всех желающих создать что-то новое увлеченных техникой граждан. Ме
|07.10.2011
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«Сбербанк» спроектирует будущее с помощью краудсорсинга
станут предметом обсуждений сообщества «Сбербанк-21» на платформе «Профессионалы». «Мы считаем, что краудсорсинг — это принципиально новый подход для решения сложных задач. Он опирается на иниц
Crowdsourcing и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 7
|Путин Владимир 3454 5
|Сергунина Наталья 375 5
|Раков Ярослав 51 5
|Круглов Максим 26 4
|Слуговин Иван 4 4
|Кесоян Карен 4 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Козлов Михаил 182 4
|Николаев Айсен 57 4
|Граборов Антон 26 4
|Березинский Александр 3 3
|Левкевич Михаил 59 3
|Коробова Анна 25 3
|Булгаков Андрей 4 3
|Маслова Анна 3 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Варов Константин 24 3
|Верниковская Наталья 5 3
|Катрич Алексей 43 2
|Макаров Станислав 118 2
|Андреев Сергей 67 2
|Ковалев Виктор 40 2
|Ступин Антон 11 2
|Деверилин Павел 34 2
|Карелов Сергей 9 2
|Буров Василий 7 2
|Свидунович Татьяна 6 2
|Кашта Андрей 3 2
|Петрова Надежда 2 2
|Гораевская Юлия 2 2
|Айдакина Евгения 2 2
|Колодезников Алексей 3 2
|Ослон Александр 3 2
|Кан Александр 2 2
|Арлазаров Владимир 290 2
|Глазков Александр 151 2
|Ахмеров Тимур 91 2
|Новодворский Алексей 114 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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