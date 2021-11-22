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Crowdsourcing Краудсорсинг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.11.2021 ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса

кументах, а также устранения ошибок применяют Natural Language Processing (NLP).К облаку подключена краудсорсинговая платформа, куда на доработку уходят документы, распознанные нейросетями с ни
16.03.2021 «Яндекс» запустил онлайн-курс про разметку данных на платформе Сoursera

ine Learning» бесплатно открыт для слушателей из любой точки мира. Он рассказывает о том, что такое краудсорсинг, как с его помощью можно быстро получать и размечать большие объемы данных, реша
20.02.2021 В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград»

С 25 февраля по 3 марта 2021 г. на платформе crowd.mos.ru пройдет краудсорсинг-проект «Мой “Техноград”». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, до 27 феврал
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы

На платформе «Город идей» зарегистрировались уже свыше 240 тысяч пользователей, более 50 тысяч из них присоединились в 2020 году. В ходе проекта «Город идей» москвичи рассказали, как познакомились с краудсорсинг-проектами правительства Москвы, обсудили алгоритмы проведения проектов и наиболее удобные каналы информирования о них, а также способы привлечения новых участников. «Платформа пост
13.01.2021 Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу

18 января на платформе crowd.mos.ru стартует краудсорсинг-проект «Город идей». До 20 января включительно можно будет предложить идеи по ул
25.03.2020 Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов

В столице начнет работу масштабный краудсорсинг-проект «Московские электронные услуги и сервисы». Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, он включает несколько этапов, каждый из которых будет посвящен предоставл
30.11.2015 Промсвязьбанк расширяет практику краудсорсинга

и дизайна и функционала мобильного приложения, ориентированного на малый и средний бизнес. «Для нас краудсорсинг – это не дань моде. Мы, действительно, увидели ценность этого инструмента для ре
16.11.2015 В ходе краудсорсинг-проекта по развитию сети МФЦ туляки предложили уже более 100 идей

В ходе краудсорсинг-проекта «Развитие сети МФЦ Тульской области» жители региона предложили уже более 100 идей. К настоящему моменту в проекте приняли участие свыше 200 жителей. Проект запущен 1 октябр
01.10.2015 В Тульской области стартовал краудсорсинг-проект по развитию сети МФЦ

ря Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области запускает краудсорсинг-проект «Развитие сети МФЦ Тульской области». Проект проходит на сайте «Краудс
02.04.2015 В Тульской области на базе портала «Открытый регион» запущен проект «Краудсорсинг»

Тульской области состоялся запуск проекта «Краудсорсинг» (or71.ru/crowd). Уникальный для региона проект позиционируется как единая площа
25.11.2014 Эффективность краудсорсинга оказалась низкой: опыт Филиппин

была неточной. «Результаты были ужасны, — эмоционально отмечает Дейл Кунс (Dale Kunce), инженер Красного Креста в области ГИС. — Кризисная картография должна рассматривать этот случай не как неудачу краудсорсинга, а как ценный урок. Если бы добровольцы делали кое-какие вещи по-другому, качество их работы было бы гораздо выше». Эффективность качественного сбора и обработки географической ин
11.11.2014 Для поиска пропавшего в Туве вертолета будут задействованы возможности краудсорсинга

остичь цели. Для поиска вертолета используется изображение со спутника QuickBird. К поиску можно присоединиться, перейдя по ссылке. Напомним, что в марте 2014 г. DigitalGlobe уже обращалась к услугам краудсорсинга при поиске пропавшего малайского самолета MH370. Платформа Tomnod (в переводе с монгольского - «большой глаз»), владельцем которой является компания DigitalGlobe, предоставила все
28.03.2014 ГИС-краудсорсинг помогает в борьбе с вирусом Эбола

полезны для создания карт, пригодных для использования в геоинформационных системах, контролирующих распространение эпидемии и координирующих действие врачей и экстренных служб. Создаваемая с помощью краудсорсинга (привлечения ресурсов общественности) карта поможет визуализировать жизненно важную информацию об основных дорогах, реках, землепользовании и населенных пунктах. Это даст возможно
06.10.2013 Краудсорсинг – новый подход к социальным проблемам

и поправку. Такой механизм коллективного отбора оптимальных решений или, как называют его эксперты, краудсорсинг, - должен стать нормой на всех уровнях,” - пишет Путин и подчеркивает далее, что
30.07.2013 Краудсорсинг-портал г. Якутска будет принимать обращения к властям всего региона

е предложил и возможные инновационные формы сотрудничества: «Еще одной формой коммуникации может стать интеграция городского портала и будущих сервисов республиканского уровня, работающих по принципу краудсорсинга». На днях портал краудсорсинга подписал свое первое соглашение — с Управлением социальной защиты и труда Якутска. Это позволит принимать на портале проблемы и давать ответ

09.10.2012 Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда

а Зеленоградского АО совместно с компанией Witology запустила онлайн-проект «Новые пути развития Зеленограда» для поиска новых путей развития города с помощью инновационного подхода к решению задач — краудсорсинга. В канун 55-летия Зеленограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбици
16.07.2012 Военный краудсорсинг: граждане США помогут

ой проблемой американских военных. В настоящее время только в ВВС США работают более 5000 человек, "разгребающих" гигабайты информации с самолетов-разведчиков. Решить эту проблему планируют с помощью краудсорсинга, т.е. привлечения общественности. Возможно, самые активные и талантливые конкурсанты смогут найти оптимальный алгоритм обработки информации. В ходе прошлых конкурсов DARPA были ка
13.07.2012 «Сбербанк»: выявить причины сбоя в обслуживании банковских карт поможет краудсорсинг

форму регистрации. После этого участнику придет персональное приглашение на его электронную почту. Краудсорсинг — это инновационный метод решения сложных задач, основанный на использовании «ко
28.10.2011 Беспилотный краудсорсинг: американцы создают военную технику всей страной

там оборонного научного агентства DARPA пришло в голову использовать для разработки военной техники краудсорсинг – привлечение всех желающих создать что-то новое увлеченных техникой граждан. Ме
07.10.2011 «Сбербанк» спроектирует будущее с помощью краудсорсинга

станут предметом обсуждений сообщества «Сбербанк-21» на платформе «Профессионалы». «Мы считаем, что краудсорсинг — это принципиально новый подход для решения сложных задач. Он опирается на иниц

Публикаций - 216, упоминаний - 249

Crowdsourcing и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 13
SAP SE 5601 11
Google LLC 12690 10
Ростелеком 10948 8
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Beorg - Биорг 130 6
Esri 176 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Oracle Corporation 7074 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
SAP CIS - САП СНГ 868 5
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iBuildApp 10 3
Broadcom - VMware 2610 3
Apple Inc 13156 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
9594 3
SAS Institute 1082 3
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Motorola Solutions 113 2
Jive Software 24 2
Совзонд - Sovzond 123 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 37 2
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 2
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Торий НПП 47 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 5
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
ЕКА Топливная компания 148 3
Lockheed Martin 777 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 13 1
РусВинил 4 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 20 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Ароматный мир 8 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Силовые машины 166 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Федеральное казначейство России 1949 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 11 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
AMA - American Marketing Association - Американская ассоциация маркетинга 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 42
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 28
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ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 9
Google Android 15244 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple iOS 8583 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Beorg Smart Vision 45 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 5
OpenStreetMap - OSM 71 5
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 5
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 4
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 43 4
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - КраудСпейс 4 4
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - Очередей.НЕТ 11 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Правительство Москвы - Город идей 16 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Apple iPhone 6 4861 3
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 2
Правительство Москвы - Наш город 110 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
NASA Landsat 83 2
Орловский Виктор 408 7
Путин Владимир 3454 5
Сергунина Наталья 375 5
Раков Ярослав 51 5
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Слуговин Иван 4 4
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Ермолаев Артем 379 4
Козлов Михаил 182 4
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Граборов Антон 26 4
Березинский Александр 3 3
Левкевич Михаил 59 3
Коробова Анна 25 3
Булгаков Андрей 4 3
Маслова Анна 3 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Соловьев Владимир 108 3
Варов Константин 24 3
Верниковская Наталья 5 3
Катрич Алексей 43 2
Макаров Станислав 118 2
Андреев Сергей 67 2
Ковалев Виктор 40 2
Ступин Антон 11 2
Деверилин Павел 34 2
Карелов Сергей 9 2
Буров Василий 7 2
Свидунович Татьяна 6 2
Кашта Андрей 3 2
Петрова Надежда 2 2
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Айдакина Евгения 2 2
Колодезников Алексей 3 2
Ослон Александр 3 2
Кан Александр 2 2
Арлазаров Владимир 290 2
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Ахмеров Тимур 91 2
Новодворский Алексей 114 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 97
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 36
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Япония 13807 7
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Казахстан - Республика 6048 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Сингапур - Республика 1953 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5082 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 4
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