Индексная книга CNews*
Crowdsourcing Краудсорсинг
Публикаций - 202, упоминаний - 223
Crowdsourcing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Раков Ярослав 49 5
|Сергунина Наталья 301 4
|Козлов Михаил 167 4
|Граборов Антон 13 4
|Круглов Максим 26 4
|Путин Владимир 2752 3
|Соловьев Владимир 104 3
|Верниковская Наталья 5 3
|Левкевич Михаил 60 3
|Березинский Александр 3 3
|Булгаков Андрей 4 3
|Орловский Виктор 350 2
|Ким Дмитрий 47 2
|Орлик Сергей 74 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Коробова Анна 24 2
|Гораевская Юлия 2 2
|Свидунович Татьяна 4 2
|Сухотина Ксения 13 1
|Jaarsveld Albert van - Яарсвельд Альберт Ван 1 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Ахмеров Тимур 86 1
|Евраев Михаил 243 1
|Колесников Андрей 84 1
|Массух Илья 221 1
|Николаев Айсен 25 1
|Комарова Наталья 13 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Меднов Сергей 124 1
|Хлызов Андрей 20 1
|Калинин Денис 70 1
|Хасин Михаил 27 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Медведев Дмитрий 1632 1
|Василенко Александр 85 1
|Овчаренко Юрий 33 1
|Пищелко Александр 8 1
|Захаренко Максим 54 1
|Бегтин Иван 56 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.