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Crowdsourcing Краудсорсинг



16.03.2021 «Яндекс» запустил онлайн-курс про разметку данных на платформе Сoursera
20.02.2021 В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград»
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы
13.01.2021 Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу
25.03.2020 Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов
16.11.2015 В ходе краудсорсинг-проекта по развитию сети МФЦ туляки предложили уже более 100 идей
01.10.2015 В Тульской области стартовал краудсорсинг-проект по развитию сети МФЦ
02.04.2015 В Тульской области на базе портала «Открытый регион» запущен проект «Краудсорсинг»
06.10.2013 Краудсорсинг – новый подход к социальным проблемам
13.07.2012 «Сбербанк»: выявить причины сбоя в обслуживании банковских карт поможет краудсорсинг
28.10.2011 Беспилотный краудсорсинг: американцы создают военную технику всей страной

Публикаций - 202, упоминаний - 223

Crowdsourcing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5766 8
SAP SE 4909 4
Microsoft Corporation 23589 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 287 3
SAP CIS - САП СНГ 836 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1561 3
Esri 163 3
Apple Inc 11260 3
Oracle Corporation 6335 3
Rambler Group - Рамблер ГК 855 3
SAS Institute 912 3
Witology - Витология 12 2
Открытые технологии 679 2
Прогноз 1665 2
Галактика - Корпорация 1417 2
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 2
АйТи 1291 2
РТИ Микрон - Micron 1251 2
VK - Mail.ru Group 3214 2
Google LLC 10997 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 104 2
IBM - International Business Machines Corp 9216 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 2
Boston Dynamics 35 1
Tibco Software 81 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 77 1
HERE Technologies 102 1
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 63 1
HP - Hewlett-Packard 3600 1
DigitalGlobe 125 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 86 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2729 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 15 1
Константа 41 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 1
ONYX International 119 1
Softline - Софтлайн 2113 1
Virgin Group 140 1
IBS Platformix - СИЛА 839 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6657 12
Торий НПП 45 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5895 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 908 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2528 4
БКС - Финансовая группа - БКС банк 87 4
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 4
ЕКА Топливная компания 139 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 2
Volvo Cars 250 2
Lockheed Martin 751 2
Россети Ленэнерго 2360 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп 18 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 341 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 2
Верный - торговая сеть 260 1
ПСБ - Промсвязьбанк 740 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 540 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 83 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 1
Kickstarter 123 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 1
Visa International 1877 1
Virgin Galactic 34 1
Segway 18 1
Миракс Парк 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 1722 1
ВТБ Лизинг 53 1
ЦИАН - CIAN 102 1
Boeing 988 1
Pony Express - Фрейт линк 63 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 164 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18211 12
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10465 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 6
Правительство Москвы 2008 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2424 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1414 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9248 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4609 3
МФЦ Мои документы региональные и городские 124 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 190 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3011 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 261 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 61 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 44 1
МИК - Московский инновационный кластер 105 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 1
Ростех - Рособоронэкспорт 108 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 68 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 17 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 13 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 207 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2437 1
Окружная администрация Якутска 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 310 1
Президент Российской Федерации 3745 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1366 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2330 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53918 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6526 27
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 433 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79635 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6518 16
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3029 15
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2543 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39553 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8294 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9027 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17452 12
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8714 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11714 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5175 11
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Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 662 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11347 10
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1067 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4163 6
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 39 4
Apple iOS 6869 4
Google Maps - Карты Google 777 3
Правительство Москвы - Город идей 9 3
Microsoft Windows 2000 12715 3
Яндекс.Толока 14 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 332 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 904 3
Сбер - Краудсорсинг - КраудСпейс 3 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6657 3
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 3
Яндекс.Навигатор 501 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 596 2
Microsoft Outlook 1290 2
Apple iPad 3749 2
OpenStreetMap 47 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 74 2
Яндекс.Карты и Транспорт 394 2
ВГТРК Смотрим 521 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 72 2
Stafory - робот Вера 306 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 202 2
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 261 1
Apple - App Store 2623 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 97 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6593 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 1
Google YouTube - Видеохостинг 2446 1
VK - Mail.Ru myTarget 140 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 1
Google Play - Google Store - Android Market 2964 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 194 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1484 1
Microsoft Skype 1982 1
SAP S/4HANA Finance 17 1
Раков Ярослав 49 5
Сергунина Наталья 301 4
Козлов Михаил 167 4
Граборов Антон 13 4
Круглов Максим 26 4
Путин Владимир 2752 3
Соловьев Владимир 104 3
Верниковская Наталья 5 3
Левкевич Михаил 60 3
Березинский Александр 3 3
Булгаков Андрей 4 3
Орловский Виктор 350 2
Ким Дмитрий 47 2
Орлик Сергей 74 2
Мелингер Станислав 12 2
Коробова Анна 24 2
Гораевская Юлия 2 2
Свидунович Татьяна 4 2
Сухотина Ксения 13 1
Jaarsveld Albert van - Яарсвельд Альберт Ван 1 1
Никифоров Николай 1172 1
Пегасов Сергей 55 1
Ахмеров Тимур 86 1
Евраев Михаил 243 1
Колесников Андрей 84 1
Массух Илья 221 1
Николаев Айсен 25 1
Комарова Наталья 13 1
Опенышева Светлана 64 1
Меднов Сергей 124 1
Хлызов Андрей 20 1
Калинин Денис 70 1
Хасин Михаил 27 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Медведев Дмитрий 1632 1
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Овчаренко Юрий 33 1
Пищелко Александр 8 1
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Бегтин Иван 56 1
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Беларусь - Белоруссия 4347 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1434 2
Украина 7308 2
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Independent 114 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 533 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7495 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
Forrester Research 812 1
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Forrester Wave 45 1
Analysys Mason 26 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 3
РАН - Российская академия наук 1807 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 22 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 111 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 1
Kyoto University - Киотский университет 12 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
Роспотребнадзор РФ - МНИИЭМ - Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского 2 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 12 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 1
НИУ ВШЭ ФКН - Факультет компьютерных наук 6 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 49 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 721 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 93 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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