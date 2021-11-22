ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса кументах, а также устранения ошибок применяют Natural Language Processing (NLP).К облаку подключена краудсорсинговая платформа, куда на доработку уходят документы, распознанные нейросетями с ни

«Яндекс» запустил онлайн-курс про разметку данных на платформе Сoursera ine Learning» бесплатно открыт для слушателей из любой точки мира. Он рассказывает о том, что такое краудсорсинг, как с его помощью можно быстро получать и размечать большие объемы данных, реша

В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград» С 25 февраля по 3 марта 2021 г. на платформе crowd.mos.ru пройдет краудсорсинг-проект «Мой “Техноград”». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, до 27 феврал

12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы На платформе «Город идей» зарегистрировались уже свыше 240 тысяч пользователей, более 50 тысяч из них присоединились в 2020 году. В ходе проекта «Город идей» москвичи рассказали, как познакомились с краудсорсинг-проектами правительства Москвы, обсудили алгоритмы проведения проектов и наиболее удобные каналы информирования о них, а также способы привлечения новых участников. «Платформа пост

Москвичи помогут усовершенствовать городскую краудсорсинговую платформу 18 января на платформе crowd.mos.ru стартует краудсорсинг-проект «Город идей». До 20 января включительно можно будет предложить идеи по ул

Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов В столице начнет работу масштабный краудсорсинг-проект «Московские электронные услуги и сервисы». Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, он включает несколько этапов, каждый из которых будет посвящен предоставл

Промсвязьбанк расширяет практику краудсорсинга и дизайна и функционала мобильного приложения, ориентированного на малый и средний бизнес. «Для нас краудсорсинг – это не дань моде. Мы, действительно, увидели ценность этого инструмента для ре

В ходе краудсорсинг-проекта по развитию сети МФЦ туляки предложили уже более 100 идей В ходе краудсорсинг-проекта «Развитие сети МФЦ Тульской области» жители региона предложили уже более 100 идей. К настоящему моменту в проекте приняли участие свыше 200 жителей. Проект запущен 1 октябр

В Тульской области стартовал краудсорсинг-проект по развитию сети МФЦ ря Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области запускает краудсорсинг-проект «Развитие сети МФЦ Тульской области». Проект проходит на сайте «Краудс

В Тульской области на базе портала «Открытый регион» запущен проект «Краудсорсинг» Тульской области состоялся запуск проекта «Краудсорсинг» (or71.ru/crowd). Уникальный для региона проект позиционируется как единая площа

Эффективность краудсорсинга оказалась низкой: опыт Филиппин была неточной. «Результаты были ужасны, — эмоционально отмечает Дейл Кунс (Dale Kunce), инженер Красного Креста в области ГИС. — Кризисная картография должна рассматривать этот случай не как неудачу краудсорсинга, а как ценный урок. Если бы добровольцы делали кое-какие вещи по-другому, качество их работы было бы гораздо выше». Эффективность качественного сбора и обработки географической ин

Для поиска пропавшего в Туве вертолета будут задействованы возможности краудсорсинга остичь цели. Для поиска вертолета используется изображение со спутника QuickBird. К поиску можно присоединиться, перейдя по ссылке. Напомним, что в марте 2014 г. DigitalGlobe уже обращалась к услугам краудсорсинга при поиске пропавшего малайского самолета MH370. Платформа Tomnod (в переводе с монгольского - «большой глаз»), владельцем которой является компания DigitalGlobe, предоставила все

ГИС-краудсорсинг помогает в борьбе с вирусом Эбола полезны для создания карт, пригодных для использования в геоинформационных системах, контролирующих распространение эпидемии и координирующих действие врачей и экстренных служб. Создаваемая с помощью краудсорсинга (привлечения ресурсов общественности) карта поможет визуализировать жизненно важную информацию об основных дорогах, реках, землепользовании и населенных пунктах. Это даст возможно

Краудсорсинг – новый подход к социальным проблемам и поправку. Такой механизм коллективного отбора оптимальных решений или, как называют его эксперты, краудсорсинг, - должен стать нормой на всех уровнях,” - пишет Путин и подчеркивает далее, что

Краудсорсинг-портал г. Якутска будет принимать обращения к властям всего региона е предложил и возможные инновационные формы сотрудничества: «Еще одной формой коммуникации может стать интеграция городского портала и будущих сервисов республиканского уровня, работающих по принципу краудсорсинга». На днях портал краудсорсинга подписал свое первое соглашение — с Управлением социальной защиты и труда Якутска. Это позволит принимать на портале проблемы и давать ответ

Стартовала регистрация участников краудсорсинг-проекта по определению путей развития Зеленограда а Зеленоградского АО совместно с компанией Witology запустила онлайн-проект «Новые пути развития Зеленограда» для поиска новых путей развития города с помощью инновационного подхода к решению задач — краудсорсинга. В канун 55-летия Зеленограда организаторы проекта предлагают участникам заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, каким будет Зеленоград, и что необходимо для реализации самых амбици

Военный краудсорсинг: граждане США помогут ой проблемой американских военных. В настоящее время только в ВВС США работают более 5000 человек, "разгребающих" гигабайты информации с самолетов-разведчиков. Решить эту проблему планируют с помощью краудсорсинга, т.е. привлечения общественности. Возможно, самые активные и талантливые конкурсанты смогут найти оптимальный алгоритм обработки информации. В ходе прошлых конкурсов DARPA были ка

«Сбербанк»: выявить причины сбоя в обслуживании банковских карт поможет краудсорсинг форму регистрации. После этого участнику придет персональное приглашение на его электронную почту. Краудсорсинг — это инновационный метод решения сложных задач, основанный на использовании «ко

Беспилотный краудсорсинг: американцы создают военную технику всей страной там оборонного научного агентства DARPA пришло в голову использовать для разработки военной техники краудсорсинг – привлечение всех желающих создать что-то новое увлеченных техникой граждан. Ме