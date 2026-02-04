Получите все материалы CNews по ключевому слову
Окружная администрация Якутска Якутская Городская Дума органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Окружная администрация Якутска и организации, системы, технологии, персоны:
|Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
|Единая Россия - Политическая партия 318 1
|Николаев Айсен 44 4
|Михайлов Георгий 10 2
|Петрова Надежда 2 2
|Колодезников Алексей 3 2
|Никифоров Николай 1137 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Бородянский Борис 24 1
|Калин Сергей 31 1
|Юргелас Мария 41 1
|Коробова Анна 25 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Чернышев Александр 16 1
|Самойленко Никита 4 1
|Путин Алексей 1 1
|Маслова Анна 3 1
|Нусугурова Альбина 1 1
|Тимофеев Руслан 1 1
|Королев Олег 4 1
|Неустроев Прокопий 59 1
|Неустроева Алена 1 1
|Путин Владимир 3380 1
|Ахмеров Тимур 89 1
|Евраев Михаил 264 1
|Массух Илья 235 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Борисов Александр 39 1
|Игнатьев Александр 9 1
|Трофимов Максим 3 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Садовников Дмитрий 1 1
|Борисов Егор 11 1
|Комарова Наталья 16 1
|Кириллин Павел 1 1
|Сердитый Гражданин 10 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416904, в очереди разбора - 727370.
Создано именных указателей - 190007.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.