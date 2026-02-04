Разделы

Окружная администрация Якутска Якутская Городская Дума органы государственной власти

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Муниципалитет Якутска вдвое сократил расходы на рабочие коммуникации с помощью «МТС Линк» 2
07.02.2025 Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью «МТС Линк» 1
06.02.2025 Окружная администрация Якутска оптимизирует работу с помощью цифровых решений МТС 2
04.12.2019 «Инфосистемы джет» построят МЦОД в Якутске 1
06.11.2018 Органы госвласти и местного самоуправления Якутии развивают электронный документооборот на базе системы ЭОС «Дело» 1
07.08.2018 «Техносерв» стал партнером в модернизации ЖКХ г. Якутска 2
10.05.2018 ИТ-министр Якутии отстранен от должности за кумовство и трудоустройство недоучек 1
27.06.2016 В Якутске внедряется система мониторинга исполнения муниципальных программ 2
20.01.2016 В Якутске автоматизирован процесс управления закупками по 223-ФЗ 1
12.01.2016 «Техносерв» участвует в создании системы видеонаблюдения Якутска 3
14.10.2015 В Якутске реализована единая система управления муниципальными финансами 2
10.09.2015 Бюджет города Якутска теперь можно посмотреть онлайн 1
20.04.2015 Власти Якутска: Ни один сотрудник не представляет свою работу без СЭД 7
11.11.2013 В Якутской городской Думе началось внедрение СЭД «Дело» 5
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 1
30.07.2013 Краудсорсинг-портал г. Якутска будет принимать обращения к властям всего региона 1
02.04.2013 Дмитрий Медведев поручил разобраться с высокими ценами на интернет в Якутии 1
02.10.2012 Softline заключила соглашение Microsoft Enterprise Agreement с администрацией Якутска 1
08.04.2008 ALT Linux открыл представительство в республике Саха 1

Публикаций - 19, упоминаний - 36

Окружная администрация Якутска и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 377 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 540 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
Ростелеком 10396 2
Открытые технологии 716 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Ростелеком - Сахателеком 64 1
Системы документооборота 511 1
Бюджетный процесс 66 1
Microsoft Corporation 25321 1
Softline - Софтлайн 3321 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
БАРС Груп 562 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1082 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 2
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
Теплоэнергия 3 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
ТЦТР ГУП - Технический центр телевидения и радиовещания Республики Саха (Якутия) 1 1
МВД РФ - МУВД - Межмуниципальное управление внутренних дел 3 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 627 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1091 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 460 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 1
Управление финансами - Financial management 633 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 518 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3803 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 3
ЭОС Дело СЭД 219 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 2
Инфосистемы-КС 3 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Мониторинг КПЭ 4 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 582 1
Linux OS 10997 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 188 1
Николаев Айсен 44 4
Михайлов Георгий 10 2
Петрова Надежда 2 2
Колодезников Алексей 3 2
Никифоров Николай 1137 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Бородянский Борис 24 1
Калин Сергей 31 1
Юргелас Мария 41 1
Коробова Анна 25 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Чернышев Александр 16 1
Самойленко Никита 4 1
Путин Алексей 1 1
Маслова Анна 3 1
Нусугурова Альбина 1 1
Тимофеев Руслан 1 1
Королев Олег 4 1
Неустроев Прокопий 59 1
Неустроева Алена 1 1
Путин Владимир 3380 1
Ахмеров Тимур 89 1
Евраев Михаил 264 1
Массух Илья 235 1
Опенышева Светлана 64 1
Борисов Александр 39 1
Игнатьев Александр 9 1
Трофимов Максим 3 1
Буторин Дмитрий 14 1
Садовников Дмитрий 1 1
Борисов Егор 11 1
Комарова Наталья 16 1
Кириллин Павел 1 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 519 18
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1100 12
Россия - РФ - Российская федерация 158146 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2990 2
СССР - РСФСР - ЯАССР - Якутская АССР - Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика 3 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 913 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Россия - ДФО - Якутия - Нижнеколымский район 3 1
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 1
Атлантический океан - Балтийское море - Ильмень озеро 6 1
Европа 24675 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - СФО - Новосибирск 4693 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3414 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2693 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 597 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1329 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1251 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1271 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 672 1
Россия - Крайний Север 321 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 689 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 53 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 50 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 204 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3743 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 11 1
Английский язык 6886 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 14 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
ТПП РФ - Антикоррупционная хартия российского бизнеса - Федеральный закон 273-ФЗ - О противодействии коррупции 18 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 690 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1822 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
Сердитый Гражданин 10 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
