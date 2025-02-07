Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью «МТС Линк»

Окружная администрация Якутска перевела свои коммуникации на экосистему сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Решения разработчика помогут оперативно координировать работу сотрудников и принимать решения в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

С помощью платформы «МТС Линк» Окружная администрация планирует проводить встречи, селекторные совещания, телемосты и семинары в дистанционном формате. Это позволит ускорить принятие управленческих решений и улучшить организацию рабочих процессов. Интерактивные инструменты, такие как опросы и голосования, помогут измерить вовлеченность сотрудников в коммуникации. А встроенный помощник на основе искусственного интеллекта поможет подводить итоги онлайн-встреч и формировать сводки информации по ключевым темам без задержек по времени.

«Современные города нуждаются в эффективных цифровых инструментах, которые помогут оптимизировать управление и взаимодействие с жителями. «МТС Линк» предоставляет Окружной администрации Якутска не просто платформу для общения, а полноценную экосистему для координации работы всех городских служб. Наши решения позволяют автоматизировать рутинные процессы, оперативно обмениваться данными и выстраивать прозрачные коммуникации между подразделениями. Это особенно важно для быстрого реагирования на запросы граждан и решения муниципальных задач в сферах ЖКХ, транспорта, благоустройства. Мы уверены, что цифровизация управления повысит качество городской среды и сделает работу администрации более динамичной и открытой», — сказал руководитель по работе с органами государственной власти и местного самоуправления «МТС Линк» Александр Чернышев.