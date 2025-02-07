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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чернышев Александр



07.02.2025 Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью «МТС Линк» 1
11.12.2024 Сургутские предприниматели переводят деловые коммуникации на отечественную платформу «МТС Линк» 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
23.01.2012 В департаменте экономической политики и развития Москвы появился ИТ-директор 1
29.04.2011 Второе рождение ГЛОНАСС не обходится без проблем 1
29.01.2007 Altimo получила дурную весть из Женевы 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Чернышев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 538 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 326 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 2
МегаФон 8891 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 526 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
АвтоТрекер 99 1
ST-Ericsson 38 1
GitHub 826 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Selectel - Селектел 389 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1903 1
Diasoft - Диасофт 880 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 119 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
Picvario - Пикварио 15 1
ICL ГК 382 1
Альфа-Групп 697 1
Cukurova 95 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
СТПП - Сургутская торгово-промышленная палата 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 6
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 5
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 5
Федеральное казначейство России 1781 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 5
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 5
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 5
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2509 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 110 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11090 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3081 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2141 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1183 6
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 122 6
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 314 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5377 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12784 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 820 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12559 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2853 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 571 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8580 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12571 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6975 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1701 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27908 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1313 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20687 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9791 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3173 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1066 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4180 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 203 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2214 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8036 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 470 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2757 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 465 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 34 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Selectel ЦОД 18 1
IGMASS - International Global Monitoring AeroSpace System - МАКСМ - Международная аэрокосмическая система глобального мониторинга 8 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1424 1
Microsoft Windows 15699 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 274 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
Linux OS 9990 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 21 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 23 1
Хасин Евгений 20 6
Савинов Олег 6 6
Сытник Андрей 23 6
Свинцов Андрей 45 6
Разумовский Дмитрий 121 5
Шадаев Максут 1013 5
Чернышенко Дмитрий 566 5
Шпак Василий 224 5
Ципорин Павел 102 5
Труненков Сергей 35 5
Албычев Александр 150 5
Хайруллин Айрат 104 5
Херсонцев Алексей 93 5
Мартынова Елена 87 5
Токарева Мария 10 5
Слышкин Василий 129 5
Лысенко Эдуард 308 5
Пугачев Павел 63 5
Петрушин Андрей 110 5
Логинов Станислав 31 5
Путин Владимир 3184 1
Вдовин Владимир 8 1
Собянин Сергей 385 1
Матвиенко Валентина 112 1
Столяров Виктор 5 1
Урличич Юрий 52 1
Бабаев Кирилл 56 1
Потапенко Андрей 27 1
Молдаванов Александр 12 1
Краус Олег 11 1
Митрейкин Александр 20 1
Ионин Андрей 7 1
Гладких Виктор 4 1
Литвиненко Анастасия 7 1
Красильников Роман 5 1
Вечканова Кристина 1 1
Рулев Михаил 1 1
Шпенст Вадим 7 1
Залаев Геннадий 4 1
Сергиенко Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2910 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1453 6
Россия - ЦФО - Калужская область 984 5
Россия - СЗФО - Псковская область 630 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 2
Беларусь - Белоруссия 5682 1
Казахстан - Республика 5544 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 1
Швейцария - Женева 326 1
Украина 7620 1
Турция - Турецкая республика 2360 1
Земля - планета Солнечной системы 10387 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 847 1
Япония 13297 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1774 1
Швеция - Королевство 3621 1
Европа 21788 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1571 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18581 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 5
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 493 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7626 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5382 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 852 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8650 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 497 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4892 1
Английский язык 6649 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10975 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5131 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4482 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 812 1
Экономический эффект 1068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5100 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2364 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6939 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
Аренда 2432 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 118 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9977 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5773 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16348 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 263 1
Fastcompany 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 5
Gartner - Гартнер 3560 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 7
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339511, в очереди разбора - 769518.
Создано именных указателей - 168213.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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