«МТС Линк» помог выстроить стандарт онлайн-подготовки педагогов в Иркутской области

Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования Иркутской области сформировал в регионе стандарт онлайн-подготовки сотрудников образовательных организаций. За четыре года с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» курсы прошли 2 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Центр выстроил полный цикл онлайн-обучения: разработал понятный процесс для слушателей, отработал методику ведения занятий в цифровой среде, подготовил преподавателей к работе на платформе и сделал дистанционное повышение квалификации понятной и доступной практикой для педагогов и руководителей образовательных организаций всего региона. Такой формат расширил возможности для участия: слушатели могут проходить программы в комфортных для себя условиях, экономя время и расходы на поездки и не отвлекаясь от работы.

Центр организует на платформе онлайн-обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для педагогов и руководителей образовательных организаций региона. Решение позволяет формировать дистанционные курсы с различными видами материалов, включая вебинары, тесты, SCORM-контент. На базе платформы сотрудники Центра применяют разнообразные форматы обучения: от тестов для входной диагностики до онлайн-уроков в реальном времени и модулей для самостоятельного изучения. Слушатели скачивают файлы с заданиями, выполняют их и загружают в курс на проверку. Преподаватели проверяют и оставляют обратную связь прямо в системе. Все уроки, записи занятий, тесты и выполненные задания хранятся внутри курса и доступны в любое время. Администраторы могут редактировать видеозапись занятия внутри платформы, без необходимости загружать ее в другие сервисы.

«Мы используем «МТС Линк» уже несколько лет и за это время убедились в качестве и стабильной работе платформы. Особенно ценно, что даже в периоды высокой нагрузки техподдержка реагирует быстро и помогает оперативно решать возникающие вопросы — это заметно облегчает проведение дистанционного обучения. В дальнейшем мы планируем расширять онлайн-формат и проводить обучение для большего количества слушателей с помощью платформы», — отметила специалист по учебно-методической работе учебного центра ГАУ ИО ЦОПМКиМКО Марина Загвоздина.

«МТС Линк более 17 лет помогает образовательным центрам организовывать современное дистанционное обучение. Такой формат снимает барьеры, связанные с географией, занятостью и затратами на поездки. Учителя из самых удаленных районов получают доступ к актуальным программам и могут регулярно обновлять свои профессиональные навыки. Это напрямую влияет на качество школьного образования: подготовленный педагог — основа отличных учебных результатов и грамотной поддержки детей. Благодаря нашей платформе этот процесс максимально упрощен: в одном пространстве собраны ключевые инструменты для обучения. Во время вебинара можно проводить тесты и опросы, разбирать материал на онлайн-доске и подключать к работе искусственный интеллект. Последний помогает подвести итоги урока и ускоряет проверку ответов слушателей, позволяя преподавателям более рационально распределять свое время на подготовку к занятиям», — сказал директор по работе с органами государственной власти и местного самоуправления «МТС Линк» Александр Чернышев.