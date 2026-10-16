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Токарева Мария
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Токарева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышев Александр 17 5
|Сытник Андрей 26 5
|Хасин Евгений 22 5
|Ноян Ольга 10 5
|Савинов Олег 6 5
|Свинцов Андрей 55 5
|Драгунов Алексей 25 4
|Труненков Сергей 37 4
|Шадаев Максут 1237 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Лысенко Эдуард 319 4
|Слышкин Василий 129 4
|Хайруллин Айрат 108 4
|Ципорин Павел 103 4
|Албычев Александр 168 4
|Пугачев Павел 63 4
|Петрушин Андрей 110 4
|Шпак Василий 283 4
|Разумовский Дмитрий 125 4
|Мартынова Елена 90 4
|Логинов Станислав 43 4
|Херсонцев Алексей 93 4
|Литвиненко Анастасия 14 2
|Ericsson Lars Magnus - Эрикссон Ларс Магнус 4 1
|Красильников Роман 5 1
|Вечканова Кристина 1 1
|Рулев Михаил 1 1
|Носова Наталья 3 1
|Гулиев Эльдар 3 1
|Sperhase Lev - Шпергазе Лев 1 1
|Горбатько Александр 105 1
|Панченко Иван 202 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лебедев Антон 53 1
|Палюх Юрий 15 1
|Гузев Иван 14 1
|Веригин Илья 39 1
|Тумарев Владимир 3 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Матвеев Дмитрий 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2507 2
|Bloomberg 1653 1
|Деловой Петербург 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 5
|Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
Создано именных указателей - 202809.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.