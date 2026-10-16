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Индексная книга (каталог) CNews*
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Токарева Мария

СОБЫТИЯ


16.10.2026 «Авандок.Платформа» и HRlink стали технологическими партнерами 1
Рынок СЭД 2023 1
28.10.2024 Бренд Ericsson в России начали отбирать у знаменитого производителя телекоммуникационного «железа» 1
05.09.2024 Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 1
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля 1
29.08.2022 Ericsson закрывает представительство в России. Сотрудники будут уволены 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Токарева Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 568 8
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 110 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5824 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 2
Docsvision - ДоксВижн 1062 2
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 619 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3393 1
МегаФон 10994 1
Huawei 4725 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 1
Apple Inc 13310 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
Microsoft Corporation - GitHub 1109 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1518 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Крок - Croc 1971 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
Selectel - Селектел 565 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 232 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1132 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 283 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 679 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 63 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 203 1
BFT - Building the Future of Tobacco - ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 7
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 55 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3365 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4056 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 144 4
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 58 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1310 4
Федеральное казначейство России 1960 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 4
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 4
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 4
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5862 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3096 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 597 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5482 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 114 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 80 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 8
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Оповещение и уведомление - Notification 6172 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2353 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 509 1
СЭД - DMS - Document Management System - Система управления документами 15 1
MLOps - VLM - Visual Language Model - визуально-генеративная модель машинного обучения - Визуально-языковая модель машинного обучения - Визуально-генеративная модель машинного обучения 99 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10881 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 314 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1391 2
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1117 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 165 1
Microsoft Windows 17039 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1050 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5883 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 565 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 1
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 136 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Selectel ЦОД 26 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
Чернышев Александр 17 5
Сытник Андрей 26 5
Хасин Евгений 22 5
Ноян Ольга 10 5
Савинов Олег 6 5
Свинцов Андрей 55 5
Драгунов Алексей 25 4
Труненков Сергей 37 4
Шадаев Максут 1237 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Лысенко Эдуард 319 4
Слышкин Василий 129 4
Хайруллин Айрат 108 4
Ципорин Павел 103 4
Албычев Александр 168 4
Пугачев Павел 63 4
Петрушин Андрей 110 4
Шпак Василий 283 4
Разумовский Дмитрий 125 4
Мартынова Елена 90 4
Логинов Станислав 43 4
Херсонцев Алексей 93 4
Литвиненко Анастасия 14 2
Ericsson Lars Magnus - Эрикссон Ларс Магнус 4 1
Красильников Роман 5 1
Вечканова Кристина 1 1
Рулев Михаил 1 1
Носова Наталья 3 1
Гулиев Эльдар 3 1
Sperhase Lev - Шпергазе Лев 1 1
Горбатько Александр 105 1
Панченко Иван 202 1
Аитов Тимур 197 1
Лебедев Антон 53 1
Палюх Юрий 15 1
Гузев Иван 14 1
Веригин Илья 39 1
Тумарев Владимир 3 1
Курьянов Сергей 162 1
Матвеев Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1845 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1431 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3521 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 4
Россия - СЗФО - Псковская область 706 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19415 2
Швеция - Королевство 3800 2
Финляндия - Финляндская Республика 3708 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 2
Азовское море - Азовское побережье 52 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2909 1
Украина 7971 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1792 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 771 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 51 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 7
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 632 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12050 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 2
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9005 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6853 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4108 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1022 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 675 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8338 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 1
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Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 5
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