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Литвиненко Анастасия



17.01.2025 ITFB Group получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro 1
28.03.2024 ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства 1
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
Рынок СЭД 2023 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
25.04.2023 Государство намерено предоставить ИТ-компаниям дополнительные льготы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Литвиненко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 7
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 4
SAP SE 5276 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
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ЛогЛаб 6 2
GitHub 814 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Selectel - Селектел 385 1
Apple Inc 12099 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Microsoft Corporation 24623 1
Oracle Corporation 6687 1
Такском - Taxcom 240 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 3
Почта России ПАО 2112 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 3
ВТБ Лизинг 68 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
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Repository - Репозиторий 852 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 3
WSS Docs 25 2
Selectel ЦОД 18 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
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Microsoft Azure 1408 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Европа 21767 1
Европа Восточная 3075 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 3
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Аренда 2416 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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