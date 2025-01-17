Литвиненко Анастасия
Литвиненко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Геннадий 19 4
|Лутковский Роман 4 3
|Токарева Ольга 4 3
|Слободин Виталий 17 3
|Калашникова Наталья 4 3
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Мацаль Владимир 3 2
|Савинов Олег 6 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Токарева Мария 10 1
|Чернышев Александр 11 1
|Сытник Андрей 22 1
|Хасин Евгений 20 1
|Ноян Ольга 10 1
|Красильников Роман 5 1
|Вечканова Кристина 1 1
|Рулев Михаил 1 1
|Новосельцев Александр 2 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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