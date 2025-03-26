ITFB Group подтвердила совместимость платформы «Симфония» с операционной системой «Ред ОС» 8

Платформа интеллектуального управления контентом, заявками и цифровизации бизнес-процессов «Симфония» от ITFB Group полностью совместима с отечественной операционной системой «Ред ОС» 8. Это открывает организациям возможность автоматизировать бизнес-процессы — от документооборота до управления проектами — в полностью импортонезависимой ИТ-среде. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В рамках сотрудничества ITFB Group и «Ред Софт» провели тестирование последних версий своих продуктов. По его результатам подтверждено, что платформа «Симфония» версии 2.0 корректно работает на «Ред ОС» 8. Совместимость зафиксирована в протоколе тестирования и подтверждена двусторонним сертификатом. Компании уже подтверждали совместимость своих решений на более ранних версиях.

«Технологическое партнерство и совместимость отечественных продуктов различного класса ПО является сегодня важным условием создания надежной инфраструктуры в различных российских организациях. Платформа «Симфония» и «Ред Софт» выпустили новые версии и в очередной раз подтвердили совместимость и корректность работы. Таким образом мы обеспечиваем российским компаниям возможность создания полностью импортонезависимого ИТ-ландшафта», — сказала Анастасия Литвиненко, автор и идеолог платформы «Симфония», директор по развитию бизнеса ITFB Group.

«Инструментарий для автоматизации бизнес-процессов — важный и частый запрос, поступающий от пользователей. Продукты, разрабатываемые нашей компанией, помогают решать данную задачу на различных уровнях ИТ-инфраструктуры. В том числе, мы постоянно расширяем каталог совместимых решений качественными разработками технологических партнеров. Благодарим команду ITFB Group за плодотворное сотрудничество — доступность платформы «Симфония» на базе «Ред ОС» 8 станет хорошей новостью для многих пользователей нашей операционной системы», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Симфония» — платформа интеллектуального управления контентом и цифровизации бизнес-процессов (ЕСМ, CSP, BPM), позволяет хранить цифровой контент в едином репозитории, автоматизировать бизнес-процессы и дает возможность создать единое цифровое пространство для работы компании. «Симфония» состоит из набора функциональных модулей, которые можно комбинировать под конкретные потребности бизнеса: СЭД, ЮЗЭДО, КЭДО, электронный архив, управление заявками, управление договорами и закупками. Платформа «Симфония» внесена в реестр российского программного обеспечения (запись №16131 от 29 декабря 2022 г.).

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре компании, исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России. Разработчик поддерживает продукт своевременными обновлениями. Так, в актуальных версиях дистрибутивов «Ред ОС» 8 и 7.3 по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г. В состав «Ред ОС» входит набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки и отладки.