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WSS Consulting WSS Docs5 WSS Docs
Docs5 автоматизирует ключевые направления документооборота, включая кадровый учет, делопроизводство, бухгалтерию, а также обеспечивает хранение документов в электронных архивах с соблюдением требований законодательства. Документы, подписанные в системе электронными подписями, обладают юридической силой, а за счет интеграции с операторами ЭДО документооборот с контрагентами становится оперативным.
Геннадий Попов, Генеральный директор, WSS-Consulting "WSS Docs 5 - новый уровень No-Code в индустрии СЭД", конференция CNews "Электронный документооборот: итоги 2023 года" 21.11.2023 Москва
УПОМИНАНИЯ
WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
|Greenpeace - Гринпис 129 1
|Попов Геннадий 20 10
|Слободин Виталий 21 3
|Вахнин Павел 53 2
|Пересторонин Юрий 10 2
|Акопова Кристина 4 2
|Москворецкий Дмитрий 4 2
|Литвиненко Анастасия 9 2
|Шустрова Наталья 17 2
|Коптелов Андрей 111 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Мосягин Константин 20 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Иваненко Максим 3 1
|Будин Алексей 22 1
|Журавлёв Владимир 10 1
|Попова Александра 10 1
|Коробов Александр 17 1
|Хромов Алексей 17 1
|Кохан Владимир 11 1
|Маркин Владимир 16 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Филимонова Татьяна 1 1
|Ford Henry - Форд Генри 18 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Рыжаков Алексей 2 1
|Савич Александр 7 1
|Лосев Сергей 46 1
|Макаров Станислав 117 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Ромашев Денис 4 1
|Латыпаев Шухрат 1 1
|Ласкин Иван 13 1
|Колпаков Иван 7 1
|Котов Денис 7 1
|Старков Олег 6 1
|Усенков Дмитрий 6 1
|Бирюков Артем 10 1
|Шаповал Ольга 1 1
|Репин Владимир 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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