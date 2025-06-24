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WSS Consulting WSS Docs5 WSS Docs

WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs

Docs5 автоматизирует ключевые направления документооборота, включая кадровый учет, делопроизводство, бухгалтерию, а также обеспечивает хранение документов в электронных архивах с соблюдением требований законодательства. Документы, подписанные в системе электронными подписями, обладают юридической силой, а за счет интеграции с операторами ЭДО документооборот с контрагентами становится оперативным.

 

Геннадий Попов, Генеральный директор, WSS-Consulting "WSS Docs 5 - новый уровень No-Code в индустрии СЭД", конференция CNews "Электронный документооборот: итоги 2023 года" 21.11.2023 Москва

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Наталья Шустрова -

Как одно из ведущих химпредприятий страны выбирало систему ЭКДО

 2
30.04.2025 Подтверждена совместимость ECM-платформы Docs5 с российской СУБД Postgres Pro 2
31.03.2025 Какой экономический эффект приносит внедрение электронного документооборота 1
Рынок СЭД 2024 1
19.12.2024 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: ИИ в электронном документообороте требует дообучения

 3
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 1
06.08.2024 ИИ приступил к диагностике рака 1
02.07.2024 СЭД WSS Docs делает подписание документов быстрым и экономичным за счет возможности использования приложения «Госключ» 2
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 3
04.12.2023 WSS-Consulting выпустила ECM-платформу WSS Docs 5 4
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 3
Рынок СЭД 2023 1
31.10.2023 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки

 4
31.10.2023 Как ЕСМ-платформы помогают уменьшить затраты и повысить эффективность? 6
02.04.2021 Экспертиза: как понять, что ваша СЭД безнадежно устарела? 2
01.03.2021 WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы WSS Docs 2
07.07.2020 Геннадий Попов, WSS-Consulting -

Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД

 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» 1
05.08.2019 23 тысячи плюсов электронного документооборота 1
31.05.2019 Легкие СЭД эволюционируют в промышленные ECM-системы 1
28.03.2018 Как ОМК создавала электронный архив технической документации 1
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
04.06.2015 Внедрение СЭД в крупнейшей металлургической компании России 1
16.05.2014 В «Вертолетах России» оценили итоги эксплуатации СЭД за год 1
18.03.2014 СЭД на базе WSS Docs 4 объединила 28 предприятий ТМК 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 1
28.11.2013 В сегменте ECM-решений царит стабильность 1
20.11.2013 Банк «Санкт-Петербург» автоматизировал документооборот в 82 подразделениях и филиалах за 150 дней 1
01.11.2013 СЭД WSS Docs обеспечит обработку 50 млн документов за 1,5 секунды 2

Публикаций - 31, упоминаний - 54

WSS Consulting и организации, системы, технологии, персоны:

WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 58 23
8534 9
Microsoft Corporation 24896 8
SAP SE 5343 5
Oracle Corporation 6765 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1038 4
Системы документооборота 501 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 3
Dell EMC 5054 2
Apple Inc 12299 2
Directum - Директум 1129 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 2
Docsvision - ДоксВижн 1017 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 240 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 544 2
Такском - Taxcom 242 2
Alfresco Software 147 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2125 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2981 1
Cisco Systems 5162 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 1
Xerox 1145 1
Navicon - Навикон 301 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 681 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
АйТи 1390 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 241 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
OpenText 211 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 18 1
Nintex 13 1
Парадигма 154 1
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 1
Yandex - Яндекс 7826 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 4
Альфа-Банк 1802 3
ФосАгро 131 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2899 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1704 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
Ростех - Вертолеты России 169 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 2
LEGO 249 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 487 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Лента - Сеть розничной торговли 2161 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 56 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 105 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 6 1
ОМК БАЗ - Благовещенский арматурный завод 1 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 10 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 86 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Почта России ПАО 2174 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
Carlsberg Group 25 1
ВТБ Лизинг 68 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Федеральное казначейство России 1822 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2991 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6108 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 116 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 682 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 376 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 157 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2035 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 128 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
Greenpeace - Гринпис 129 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12915 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10767 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 15
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Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2159 11
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2754 4
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Apple iOS 7998 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 308 4
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Microsoft Outlook 1417 3
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Linux OS 10296 3
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SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 2
IBM FileNet 126 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 2
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Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 28 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 2
НКТ - Р7-Офис 420 2
Apache OpenOffice 477 2
Новые облачные технологии - МойОфис 824 2
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VK HR Tek 43 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 2
Microsoft Windows XP 2410 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1469 1
Apple Face ID 225 1
Apple Touch ID 286 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 245 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 32 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 1
ЭЛАР Контекст 14 1
ELMA BPM 35 1
Попов Геннадий 20 10
Слободин Виталий 21 3
Вахнин Павел 53 2
Пересторонин Юрий 10 2
Акопова Кристина 4 2
Москворецкий Дмитрий 4 2
Литвиненко Анастасия 9 2
Шустрова Наталья 17 2
Коптелов Андрей 111 1
Мартынов Владислав 113 1
Мосягин Константин 20 1
Трефилов Алексей 45 1
Иваненко Максим 3 1
Будин Алексей 22 1
Журавлёв Владимир 10 1
Попова Александра 10 1
Коробов Александр 17 1
Хромов Алексей 17 1
Кохан Владимир 11 1
Маркин Владимир 16 1
Бейлезон Олег 32 1
Филимонова Татьяна 1 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Вагнер Юлия 12 1
Бабинцев Василий 24 1
Рыжаков Алексей 2 1
Савич Александр 7 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Ромашев Денис 4 1
Латыпаев Шухрат 1 1
Ласкин Иван 13 1
Колпаков Иван 7 1
Котов Денис 7 1
Старков Олег 6 1
Усенков Дмитрий 6 1
Бирюков Артем 10 1
Шаповал Ольга 1 1
Репин Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 10
Европа 24415 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14282 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1552 2
Казахстан - Республика 5668 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1286 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7781 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1454 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3116 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 987 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
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Америка - Американский регион 2176 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1742 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3236 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1977 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1621 1
Россия - УФО - Челябинская область 1299 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2284 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6397 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14245 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19375 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 653 3
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 322 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 915 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1754 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5979 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7447 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2403 2
МТР - Материально-технические ресурсы 63 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3248 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5780 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1288 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2830 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1977 2
Химическая промышленность - Chemical industry 282 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 405 2
Visionary - Визионер - Визионерство 113 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4262 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3412 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 191 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8265 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 833 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 867 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8227 4
Gartner - Гартнер 3576 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 734 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 442 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 1
CNews AWARDS - награда 528 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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