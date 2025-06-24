WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs

Docs5 автоматизирует ключевые направления документооборота, включая кадровый учет, делопроизводство, бухгалтерию, а также обеспечивает хранение документов в электронных архивах с соблюдением требований законодательства. Документы, подписанные в системе электронными подписями, обладают юридической силой, а за счет интеграции с операторами ЭДО документооборот с контрагентами становится оперативным.

Геннадий Попов, Генеральный директор, WSS-Consulting "WSS Docs 5 - новый уровень No-Code в индустрии СЭД", конференция CNews "Электронный документооборот: итоги 2023 года" 21.11.2023 Москва