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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Вахнин Павел


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
07.04.2021 Segezha Group внедряет передовые для лесной индустрии цифровые решения 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 3
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.08.2020 Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов 1
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber 1
18.06.2020 IBS автоматизировала управление нормативно-справочной информацией для Segezha Group 1
10.06.2020 Segezha Group автоматизирует управление информацией на базе «1С:MDM» 1
04.06.2020 Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
27.04.2020 МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group 1
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group 1

Публикаций - 51, упоминаний - 61

Вахнин Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 29
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Rimini Street 38 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Schneider Electric 409 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Ситилабс 25 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Центр2М - Center2М 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
АФК Система ПАО 997 10
SAP SE 3218 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 6
Ланит ГК 1160 5
SAP CIS - САП СНГ 757 4
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
BearingPoint - БерингПоинт 26 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Naumen - Наумен 342 3
Diasoft - Диасофт 354 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Denodo Technologies 2 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Авантаж 48 1
Biocad - Биокад 38 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
G-Core Labs 64 1
Инфосистемы Джет 675 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 32
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
Ингосстрах СПАО 210 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 19
Газпромбанк - ГПБ 693 19
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 19
Аэрофлот 493 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 18
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
МТС банк 254 13
X5 Group 599 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Траско - Trasko 27 13
Интер РАО ПАО 159 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Уралсиб Банк 390 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Альфа-Банк 1127 11
Совкомбанк ПАО 147 10
Норникель - Норильский никель 178 8
McDonald’s - Макдоналдс 90 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
Уралкалий ПАО 62 6
ММК-Информсервис 20 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
ТрансКонтейнер 25 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 6
Счётная палата РФ 461 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 13
e-Commerce - Электронная коммерция 299 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 13
Big Data - Большие данные 1136 13
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Проверка контрагентов 53 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 8
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 4
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Terrasoft Creatio 44 2
SAP S/4HANA Finance 15 2
Ланит СКЗ Smart Timber 2 2
Microsoft Office 1948 1
SAP Ariba 71 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
SAP Fiori 40 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
OSIsoft PI System 6 1
BlackBerry PlayBook 85 1
Клепиков Алексей 77 20
Ямщиков Владимир 32 19
Урьяс Вадим 76 19
Халматов Максим 45 19
Дьяченко Валерий 66 19
Богданов Кирилл 91 19
Чаркин Евгений 182 19
Абакумов Евгений 103 18
Сотин Денис 102 14
Путятинский Сергей 53 13
Мискевич Евгений 29 13
Смык Виталий 27 13
Васильев Владислав 39 13
Шевченко Владимир 135 13
Сыкулев Андрей 57 13
Рыстенко Михаил 57 13
Соловьев Алексей 60 13
Антонов Александр 73 13
Нестеров Алексей 79 13
Слышкин Василий 54 13
Генкина Екатерина 24 13
Егоров Владимир 52 13
Москальков Дмитрий 23 13
Карпов Иван 41 13
Семенихин Игорь 37 13
Каюмов Шамиль 34 13
Бурилов Андрей 25 13
Рубин Адар 28 13
Платонов Михаил 38 13
Федечкин Сергей 19 13
Емелин Александр 25 13
Хасин Михаил 26 13
Лебедев Антон 28 13
Портной Михаил 23 13
Степченков Максим 36 13
Шадура Максим 17 13
Трофимова Людмила 31 13
Сирота Юрий 38 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Прохорова Алла 45 13
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
Восточная Европа 1688 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 6
Россия - Республика Карелия 304 4
Грузия 693 4
Украина 3389 4
Казахстан - Республика 2646 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Россия - Кировск - Кировская область 305 2
Россия - Киров 248 2
Чехия - Чешская Республика 499 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Россия - Калужская область 574 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Нидерланды 977 1
Россия - Красноярский край 668 1
Румыния 345 1
Россия - Севастополь 420 1
Дания - Королевство 371 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Европа 3781 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Ростовская область 864 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 17
CNews AWARDS 292 13
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
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