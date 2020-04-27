МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group

МТС сообщила о реализации провайдером #CloudMTS проекта по развертыванию и запуску цифровой платформы управления на основе решений SAP для Segezha Group, одного из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Провайдер обеспечил инфраструктурную основу проекта и запустил цифровую платформу в облаке.

Цифровая платформа управления станет цифровым ядром компании, заменив более 100 производственных и управленческих систем Segezha Group. Платформа размещена в частном облаке, созданном в дата-центре МТС — «Авантаж». Провайдер реализовал ряд этапов по подготовке инфраструктуры и внедрению технического базиса платформы, что позволило запустить комплекс систем SAP в облаке. В дальнейшем провайдер будет осуществлять администрирование облачной инфраструктуры и поддержку работы систем SAP.

Надежность и непрерывность работы систем обеспечивается высокой отказоустойчивостью инфраструктуры: размещением оборудования в собственном дата-центре, сертифицированном по стандарту Tier-III, использованием каналов связи МТС и резервным копированием всех систем и баз данных. Для резервного копирования используется независимое оборудование на основной и территориально удаленной площадках, что обеспечивает высокую доступность данных.

«Реализован один из ключевых этапов проекта по созданию цифровой платформы управления Segezha Group. Следующий, заключительный этап, будет связан с внутренними настройками систем, адаптации их под конкретные задачи и специфические процессы, характерные для нашего бизнеса. Внедрение такой платформы как SAP S/4HANA позволит нам качественно трансформировать компанию, создать цифровое ядро группы компаний, которое объединит несколько десятков производственных активов. Партнерство с МТС в части облачных технологий позволило нам существенно ускорить процессы внедрения, обеспечило возможность гибкой масштабируемости системы в будущем благодаря облачной модели потребления ИТ-ресурсов», — отметил Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group.

«Проект с Segezha Group — это яркий пример того, как облака становятся основой цифровизации бизнеса, позволяя быстрее внедрять сложные комплексные решения. Мы обеспечили инфраструктурную и технологическую основы проекта, запустив в облаке цифровую платформу управления на основе решений SAP. В этом проекте мы реализовали весь свой опыт и накопленную экспертизу. В дальнейшем мы продолжим сотрудничество, обеспечивая эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры проекта как уровне облачной платформы, так и систем SAP», — сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Помимо облачных технологий, Segezha Group также пользуется телеком-сервисами и каналам связи МТС, есть ряд реализованных проектов по системной интеграции.

О старте проекта по внедрению цифровой платформы было объявлено в июле 2019 года. Трансформация объединит четыре предприятия по производству бумаги, упаковки, фанеры и пиломатериалов, а также пять участков лесозаготовки. Среди ожидаемых эффектов – улучшение точности планирования и исполнения производственных планов, сокращение простоев оборудования и складских запасов, оптимизация транспортных расходов.