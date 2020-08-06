Segezha Group повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов

Segezha Group (АФК «Система») повысила эффективность автоматизации связанных бизнес-процессов. Планы цифровой трансформации компании объединяют два направления: «цифровое ядро» на базе S/4HANA и сценарии индустрии 4.0 с использованием машинного обучения, интернета вещей и предиктивной аналитики.

В июле 2020 года в рамках решения проблемы консолидированного учета массива нормативно-справочной информации (НСИ) в компании обеспечена интеграция между MDM-системой и SAP по справочнику «Услуги».

MDM-система - одна из последних цифровых моделей, внедренных Segezha Group для автоматизации работы с данными всех активов группы и записи со всеми атрибутами, необходимыми для подразделений каждого из предприятий. К их числу относятся также справочники материально-технических ресурсов: как готовой продукции, так и закупаемой.

Внедряемая Segezha Group платформа SAP - уникальный по процессному и функциональному охвату инструмент, который призван заменить в компании более 100 производственных и управленческих систем. По направлению унификации, стандартизации, централизации процессов (финансы, снабжение, продажи), все максимально подведено под единые стандарты.

Руководитель направления НСИ управляющей компании Кристина Акопова сообщила, что, с учетом включения интеграции между MDM-системой и SAP по справочнику «Услуги», все услуги, формируемые в активах Segezha Group, теперь будут централизованно фиксироваться в MDM-системе управления данными посредством согласованных экспертами НСИ заявок. В рамках подготовки MDM для запуска централизованного управления справочником «Услуги» в систему был загружен «Классификатор услуг», 1260 нормализованных услуг в соответствии с организационными границами нормализации и настроены шаблоны формирования наименований.

Поскольку до недавних пор интеграция между MDM и «историческими» системами (УПП/БП) отсутствовала, некоторые предприятия, не перешедшие на SAP, продолжали заводить услуги локально, напрямую в свои базы УПП/БП. Теперь SAP позволяет работать более оперативно: все процессы – оплаты, заключение договоров, закупки и другие, отражаются в системе.

Алгоритм действий работы со справочником «Услуги» простой: достаточно в «строке быстрого поиска» ввести запрос на любую услугу (например, «демонтаж пола») и нажать Enter – механизм поиска найдет и выделит позицию, которая соответствует поисковому запросу в соответствии с «Данными заявки» (класс, базовая единица измерения, признак закупаемой услуги и/или признак продаваемой услуги). После согласования заявки экспертом НСИ в MDM создается запись справочника «Услуги», которая передается в SAP по интеграционному интерфейсу.

До цифровой трансформации на каждом производстве записи велись обособленно, что приводило к отсутствию единого стандарта ведения справочников, неполным описаниям и дублированию позиций.

Внедрение нового цифрового продукта позволяет минимизировать ошибки в бизнес-процессах и сократить трудозатраты на работу с мастер-данными.

«Мы работаем с данными, аккумулируем и очищаем их, заменяя монотонный человеческий труд на RPA и подобные технологии, убираем субъективный фактор из цепочки получения сведений системами, повышая их достоверность, - сказал Сергей Меркулов. - Работа с данными и получение максимального Value от них – это то, что мы называем Data Driven Management, когда меняются не только технологии, но и бизнес-процессы под новую модель. Это один из китов цифровой трансформации».

«В совокупности SAP-технологии помогают Segezha Group переосмыслить все процессы на производстве и выстроить наиболее эффективное управление активами, отношениями с поставщиками и сотрудниками по современным сценариям. Компания уже адаптировала многие из этих сценариев к своим задачам и целям», - отметил вице-президент по цифровым технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.