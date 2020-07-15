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Спецпроекты

Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

На Сегежском ЦБК Segezha Group (входит в АФК «Система») в Карелии завершен полугодовой пилотный проект по тестированию мобильного приложения Smart Timber. Оно предназначено для вычисления коэффициента полнодревесности (КПД) и плотного объема круглого леса на предприятиях. Это разработка компании «Системы компьютерного зрения» (группа «Ланит»).

В рамках пилотного проекта планировалось проверить применимость технологий машинного обучения и компьютерного зрения в конкретной прикладной среде. Поскольку на этапе пилотирования часть данных вводилась вручную, при переходе к промышленному исполнению необходимо будет обучить систему работе на данных опорных методов, а не на материалах измерений, сделанных непосредственно работниками. В будущем сотрудники в соответствии со специальным регламентом будут только фотографировать объекты, а определение всех исчисляемых величин возьмет на себя программа.

С учетом этих факторов, по итогам тестирования точность определения КПД составила 98,3%, а плотного объема круглого леса – 94,5%. Результаты пилотного проекта продемонстрировали применимость использованного подхода к измерению объемов круглого леса и целесообразность перехода к промышленному решению. Участники проекта положительно расценивают его результаты – намеченные цели оказались достигнуты.

«Опытным путем установлено, что сервис позволяет быстро и точно производить вычисление объемов древесины, погруженной в лесовоз. Для вычисления плотного объема достаточно открыть приложение, сделать фотоснимок штабеля и ввести требуемые параметры», - сказал руководитель цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов.

Мобильное приложение может заменить собой привычные линейку, рулетку, таблицы и рукописные отчеты. Нейросеть самостоятельно производит необходимые вычисления и предоставляет сведения о высоте, ширине, длине, объеме и КПД штабеля. Фотографии древесины, государственные номера лесовозов, геолокация, дата и время фотоснимка – все данные собираются в едином хранилище с доступом в режиме 24/7.

Приложение повышает точность измерений объемов поступающей древесины и минимизирует влияние человеческого фактора на процесс экспертной оценки. После определенной доработки алгоритмов для повышения точности измерений Smart Timber может использоваться и для инвентаризации на складах.

В случае принятия решения о внедрении программного обеспечения в Segezha Group оно будет интегрироваться с системой цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия (АСД) «СегежаЛес». Она обеспечивает онлайн мониторинг и управление всей цепочкой передвижения древесины, расходом топлива и горюче-смазочных материалов, а также помогает исключить непроизводственные потери.

«Проверка работы алгоритмов компьютерного зрения на стационарных скан-трекерах, в мобильных приложениях, программах 3D реконструкции и ML в интеграции с имеющимися информационными системами – важный шаг на пути к промышленному применению масштабируемых сервисов», - отметил член правления, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.



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