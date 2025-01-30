Ланит СКЗ Системы Компьютерного Зрения
«Системы компьютерного зрения» – российский разработчик в области компьютерного зрения (AI, VR/AR,XR, ML, нейронные сети). Основана в 2011 году. В основе программно-аппаратных решений по обработке изображений и видео лежат исследования ученых-разработчиков по распознаванию образов, проводившиеся на кафедре системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета совместно с ИТ-компанией «ЛАНИТ-ТЕРКОМ». Компания имеет собственную продуктовую линейку и ведет заказную разработку ИТ-решений для российских и зарубежных заказчиков в таких областях, как лесная и тяжелая промышленность, производство, логистика, автопром, строительство и многое другое.
Ланит СКЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|Лестех - Ассоциация лесопромышленников - Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса 1 1
|Смирнов Михаил 67 4
|Степанов Дмитрий 23 4
|Меркулов Сергей 32 3
|Вахнин Павел 53 2
|Уфнаровский Владимир 5 2
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
|Дмитриев Александр 34 1
|Богачев Игорь 180 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Петров Кирилл 34 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 442 1
|Тихонов Иван 5 1
|Петров Виктор 13 1
|Плотникова Татьяна 6 1
|Касперская Наталья 291 1
|Адылин Павел 18 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Книгин Михаил 17 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Марков Ярослав 1 1
|Голицын Сергей 26 1
|Schmelzer Jay - Шмельцер Джей 1 1
|Каширин Алексей 3 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Воловик Александр 14 1
|Здебский Ромуальд 4 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Кузнецов Станислав 128 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Берестнев Дмитрий 1 1
|Хрулев Андрей 14 1
|Маковский Максим 14 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Пышминцев Игорь 3 1
|Постников Виталий 1 1
|Беседин Павел 1 1
|Романов Константин 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.