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Ланит СКЗ Системы Компьютерного Зрения

Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения

«Системы компьютерного зрения» –  российский разработчик в области компьютерного зрения (AI, VR/AR,XR, ML, нейронные сети). Основана в 2011 году. В основе программно-аппаратных решений по обработке изображений и видео лежат  исследования ученых-разработчиков по распознаванию образов, проводившиеся на кафедре системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета совместно с ИТ-компанией «ЛАНИТ-ТЕРКОМ». Компания имеет собственную продуктовую линейку и ведет заказную разработку ИТ-решений для российских и зарубежных заказчиков в таких областях, как лесная и тяжелая промышленность, производство, логистика, автопром, строительство и многое другое.


30.01.2025 Группа компаний ЦРТ осуществила более 500 проектов на базе компьютерного зрения 1
22.11.2024 Холдинг Т1 оценил уровень цифровизации российского АПК 1
22.11.2024 Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве 1
18.11.2024 В России создали устройство для улучшения качества 5G и 6G связи. Оно направляет сигнал в обход «слепых» зон 1
04.07.2024 В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев 1
23.05.2024 Axenix и ТвГТУ открывают ИИ-лабораторию 1
22.01.2024 KAMAZ Digital завершил пилотное внедрение компьютерного зрения для контроля качества в КАМАЗ 1
29.12.2023 Группа компаний ЦРТ осуществила 400 проектов на базе компьютерного зрения 1
16.11.2023 Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта 1
24.07.2023 Андрей Еремин -

Андрей Еремин, ММК: На рынке нет отечественной ERP-платформы, которая бы отвечала всем требованиям крупных промышленных корпораций

 1
21.07.2023 Приложение для лесной отрасли Smart Timber интегрируют в цифровые сервисы Segezha Group 1
14.07.2023 ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов 1
02.06.2023 СКЗ разрабатывают портативный прибор для измерения кругляка 1
01.06.2023 Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена 1
09.02.2023 «Сбер» представил набор инструментов для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения 1
09.01.2023 «Системы компьютерного зрения» присоединились к Ассоциации «Лестех» 1
31.10.2022 Специалистов лесной промышленности научат методам цифрового измерения объемов древесины 4
18.05.2022 Инструкция по видеоаналитике: что, где и как применять 1
29.04.2022 «Аэромакс» автоматизирует процессы в лесной промышленности 1
21.04.2022 Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group 2
22.11.2021 Комплексные решения по безопасности Visionlabs масштабируют на более чем 60 школ и университетов России 1
22.09.2021 «Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения 1
17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
21.06.2021 Цифровой двойник с AR-сопровождением выводит производство труб на новый уровень 2
20.01.2021 2 главных тренда в развитии искусственного интеллекта 1
21.09.2020 Руслан Рахметов, Security Vision -

Скепсис в отношении российских решений вызван отсутствием целостной ИТ-экосистемы

 1
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
26.06.2019 Прогноз Tadviser: объем рынка компьютерного зрения в России достигнет 38 млрд рублей к концу 2023 года 1
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
03.11.2011 Microsoft организует онлайн-трансляцию конференции Tech∙Ed Russia 2011 1
20.10.2011 Microsoft опубликовала финальную программу конференции Tech∙Ed Russia 2011 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Ланит СКЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 10
SAP SE 5279 3
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 3
Microsoft Corporation 24640 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Macroscop - Сателлит Инновация - Eocortex 22 3
Veeam Software 318 3
Softline - Софтлайн 2820 3
Агент Плюс 8 3
АФК Система ПАО 1797 2
VisionLabs - ВижнЛабс 222 2
Oracle Corporation 6694 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
Naumen - Наумен 627 2
Samsung Electronics 10269 2
USN Computers - Юсн-Компьютерс 31 2
Merlion - Мерлион 799 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4887 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
HP Inc. 5688 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
HTC Corporation 1499 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
Poly - Plantronics 136 2
Softkey - Софткей 210 2
JetBrains 66 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 109 2
Scan city - Скан сити 8 2
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 2
Devexpress - Developer Express 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 45 1
Lenovo Group 2294 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 1
NetApp - Network Appliance 637 1
МегаФон 8853 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 627 1
Dell EMC 5030 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 3
Альфа-Банк 1772 2
Лента - Сеть розничной торговли 2084 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ЯКласс 68 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2806 1
Почта России ПАО 2116 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 654 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2356 1
X5 Group - Перекрёсток 546 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11659 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1211 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2836 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Лестех - Ассоциация лесопромышленников - Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса 1 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13454 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 20
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Ланит СКЗ Smart Timber 8 8
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 4 3
Microsoft Windows Embedded 197 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 2
Apple iPhone 6 4861 2
Linux OS 9967 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1256 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4452 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 2
FreePik 997 2
Aeromax - ПроЛес АСД - автоматизированная система диспетчеризации 2 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
OSIsoft PI System 10 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Baidu 283 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Office 3738 1
Microsoft Dynamics 1176 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Google Android 14013 1
Apple iOS 7817 1
СалютДевайсы - SaluteVision 1 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Statista 229 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 1
Смирнов Михаил 67 4
Степанов Дмитрий 23 4
Меркулов Сергей 32 3
Вахнин Павел 53 2
Уфнаровский Владимир 5 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Дмитриев Александр 34 1
Богачев Игорь 180 1
Кириченко Игорь 49 1
Петров Кирилл 34 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 442 1
Тихонов Иван 5 1
Петров Виктор 13 1
Плотникова Татьяна 6 1
Касперская Наталья 291 1
Адылин Павел 18 1
Афанасьев Денис 71 1
Книгин Михаил 17 1
Стятюгин Роман 37 1
Марков Ярослав 1 1
Голицын Сергей 26 1
Schmelzer Jay - Шмельцер Джей 1 1
Каширин Алексей 3 1
Абакумов Евгений 206 1
Воловик Александр 14 1
Здебский Ромуальд 4 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Кузнецов Станислав 128 1
Рахметов Руслан 56 1
Берестнев Дмитрий 1 1
Хрулев Андрей 14 1
Маковский Максим 14 1
Чаркин Евгений 296 1
Пышминцев Игорь 3 1
Постников Виталий 1 1
Беседин Павел 1 1
Романов Константин 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 676 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 685 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3107 2
Земля - планета Солнечной системы 10379 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Индия - Bharat 5455 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Казахстан - Республика 5534 1
Украина 7615 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 1
Россия - СФО - Новосибирск 4302 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1479 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1567 1
Грузия 1242 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 301 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 719 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 327 1
Москва - САО - Хорошёвский район 32 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Китай - Шанхай 787 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2925 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2350 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5776 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 883 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1206 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 2
Ботаника - Растения - Plantae 1043 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 450 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
РИА Новости 918 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 930 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 139 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 47 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 8 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 439 1
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Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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