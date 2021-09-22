«Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения

«Бристоль» и Napoleon IT заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в процессе которого будет внедрена интеллектуальная система мониторинга цен конкурентов PowerPrice. Следующим шагом планируется внедрение системы управления ценообразованием.

Компания «Бристоль» выбрала Napoleon IT в качестве стратегического партнера по внедрению системы мониторинга цен с использованием системы компьютерного зрения и управления ценообразованием. Перед российской сетью магазинов у дома стоит задача по оптимизации и ускорению процесса сбора информации по конкурентам.

В июне 2021 г. система мониторинга цен конкурентов успешно прошла промышленную эксплуатацию с новым режимом сбора данных через мобильное приложение с использованием компьютерного зрения, а также выполнена интеграция с ERP системой заказчика. На данный момент мобильное приложение используют 4500 сотрудников «Бристоль», а также идет дообучение системы распознавания ценников для всего ассортимента товаров

Распознавание ценников конкурентов ведется с использованием компьютерного зрения (искусственного интеллекта). Данные технологии позволили повысить производительность сотрудников в несколько раз: количество получаемых данных по товарам возросло в среднем с 50 до 250 штук за два часа. Внутренние алгоритмы проверки данных снизили количество ошибочных позиций в мониторинге, которые раньше допускались при ручном сборе, что положительно сказалось на качестве работы.

После завершения данного этапа компании планируют реализовать проект управления розничным ценообразованием на базе интеллектуальной системы PowerPrice для более тонкой настройки стратегии ценообразования с целью предоставления лучших цен своим покупателям и повышения валового дохода компании за счет увеличения объемов.