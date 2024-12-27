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Бристоль сеть магазинов



27.12.2024 В 2024 г. жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз 1
25.12.2024 Сбербанк: в Москве совершается каждая пятая оплата улыбкой 1
24.12.2024 В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз 1
04.10.2024 «Первый Бит» перевел центральную базу данных «Бристоль» в новую версию бухгалтерского ПО 1
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов 1
03.04.2024 «Бристоль» автоматизирует доставку продукции в более чем 6 тыс. магазинов 1
28.02.2024 Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru 1
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
16.06.2022 Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях 1
31.03.2022 «Эксперт-Лизинг» цифровизирует свои услуги 1
25.02.2022 Решение Imredi вошло в портфель Softline Digital 1
22.09.2021 «Бристоль» и Napoleon IT заключили соглашение о внедрении системы мониторинга цен с помощью алгоритмов компьютерного зрения 1
14.05.2021 МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома 1
25.12.2019 «Ростелеком-Солар» проверил защищенность приложений для выбора алкоголя 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
07.06.2016 Лондон и Бристоль признаны самыми «умными» городами Великобритании 1
16.07.2015 Волго-Вятский банк Сбербанка подключил более 8 тыс. торгово-сервисных точек к услуге эквайринга 1
05.11.2014 Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту 1
26.05.2011 Коллайдер из клеточного автомата производит вычисления 1
29.07.2008 Начинается исследование ДНК снежного человека 1
07.03.2008 HP Labs: новый подход к исследованиям 1
21.12.2007 SWsoft пополнит линейку контрольных панелей: покупка WebHost 1
20.11.2006 В Томске открывается центр мобильного образования и сертификации HP 1
13.10.2006 Британские компании приступают к тестированию мобильного телевидения 1
30.09.2005 HP объявил о старте программы University relations 1
09.06.2005 Квантовая криптография становится беспроводной 1
28.09.2001 Британская почта улучшит доставку товаров из онлайновых магазинов 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Бристоль и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 49 5
HP Inc. 5685 4
8213 3
Softline - Софтлайн 2811 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 2
SAP SE 5277 2
Imredi - Имреди 7 2
МегаФон 8805 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Крок - Croc 1777 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
McKinsey & Company Int 248 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 65 1
ICF - Intelligent Community Forum 6 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Эвотор - Evotor 184 1
Huawei 3933 1
Toshiba Corporation 2927 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 50 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Vodafone Group 1370 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
SWsoft - WebHost Automation 1 1
Adobe Systems 1549 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 3
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 3
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 2
Kari - Кари - сеть магазинов 72 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 2
Связной ГК 1369 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Татнефть 226 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Airbnb 90 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 9 1
Верный - торговая сеть 291 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Лудинг - Luding 10 1
Ароматный мир 7 1
Куулклевер 4 1
1Click 7 1
Cenam.net - Ценам.нет 2 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
Оповещение и уведомление - Notification 4606 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Apple Face ID 209 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Rakuten Viber 627 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
OFD.RU Ferma 9 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
NTT QNN - NTT Quantum Neural Network 2 1
SWsoft HSPcomplete 8 1
HP PhotoSmart 113 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
DTG Granum 2 1
Kubernetes Helm - менеджер пакетов 11 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
МТС Big Data 265 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 1
Imredi Audit 4 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Ахтямов Руслан 10 2
Семиренко Максим 4 2
Чернов Даниил 79 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Румянцев Антон 47 1
Вольфсон Влад 59 1
Свиридов Владимир 28 1
Романенко Андрей 91 1
Реймер Денис 54 1
Востриков Юрий 70 1
Захир Максим 22 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Марчева Ирина 4 1
Полунина Полина 5 1
Воловик Александр 14 1
Маковский Максим 14 1
Гегамов Николай 18 1
Цветаев Сергей 1 1
Заглумин Павел 6 1
Фокин Денис 8 1
Яковлев Павел 4 1
Низамов Максим 2 1
Горин Родион 1 1
Горбатовский Станислав 15 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Белоусов Сергей 241 1
Галактионова Инесса 75 1
Бондаренко Кирилл 2 1
Мальцев Сергей 14 1
Пчелинцева Юлия 5 1
Борисов Пётр 10 1
Lawson Alastair - Лоусон Алистер 1 1
Биушкин Алексей 1 1
Карташов Виталий 1 1
Балыклов Антон 2 1
Зайцев Данил 7 1
Александрычева Мария 1 1
Привалова Лидия 1 1
Михеев Дмитрий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 6
Великобритания - Лондон 2386 5
Европа 21767 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Южная Корея - Республика 6646 2
Индия - Bharat 5433 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Великобритания - Кембридж 261 2
США - Огайо 280 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Испания - Королевство 3706 2
Великобритания - Бирмингем 95 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Сингапур - Республика 1849 1
Америка - Американский регион 2160 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Германия - Берлин 715 1
Китай - Шанхай 787 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Германия - Гамбург 182 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 1
Япония 13282 1
Израиль 2730 1
Япония - Токио 995 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
США - Массачусетс 505 1
Великобритания - Мерсисайд 10 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Америка Южная 850 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ящик Пандоры 48 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
National Geographic 95 2
Cosmopolitan 25 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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