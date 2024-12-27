Бристоль сеть магазинов
Бристоль и организации, системы, технологии, персоны:
|Ахтямов Руслан 10 2
|Семиренко Максим 4 2
|Чернов Даниил 79 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Румянцев Антон 47 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Романенко Андрей 91 1
|Реймер Денис 54 1
|Востриков Юрий 70 1
|Захир Максим 22 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Марчева Ирина 4 1
|Полунина Полина 5 1
|Воловик Александр 14 1
|Маковский Максим 14 1
|Гегамов Николай 18 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Заглумин Павел 6 1
|Фокин Денис 8 1
|Яковлев Павел 4 1
|Низамов Максим 2 1
|Горин Родион 1 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Галактионова Инесса 75 1
|Бондаренко Кирилл 2 1
|Мальцев Сергей 14 1
|Пчелинцева Юлия 5 1
|Борисов Пётр 10 1
|Lawson Alastair - Лоусон Алистер 1 1
|Биушкин Алексей 1 1
|Карташов Виталий 1 1
|Балыклов Антон 2 1
|Зайцев Данил 7 1
|Александрычева Мария 1 1
|Привалова Лидия 1 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|National Geographic 95 2
|Cosmopolitan 25 2
|New Scientist 1448 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|CNews Инноваторы 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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