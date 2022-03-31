«Эксперт-Лизинг» цифровизирует свои услуги

Napoleon IT автоматизировал бизнес-процессы сервиса и обслуживания клиентов лизинговой компании «Эксперт-Лизинг» и разработал мобильное приложение. Теперь пользователи могут получить всю необходимую информацию о сделках онлайн в веб версии личного кабинета и в мобильном приложении «Эксперт-Лизинг». Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Для ускорения обработки запросов клиентов и упрощения взаимодействия клиента с компанией и ее продуктами, оказания более высокого уровня сервиса компания «Эксперт лизинг» решила цифровизировать часть сфер своей деятельности До сотрудничества компания использовала только «1С», и клиентам для получения информации, документов по договорам лизинга необходимо было связываться с менеджерами.

Команда Napoleon IT за пять месяцев разработала веб-версию личного кабинета и мобильное приложение, которые взаимодействуют с внутренними сервисами компании. Для этого предварительно был проведен анализ решений конкурентов и лучших практик, на основе которых были выявлены механики и бизнес-логика лучших решений на российском и зарубежных рынках. Также была детально проанализирована целевая аудитория продукта для определения дальнейшего вектора развития функционала продукта. Первая версия мобильного приложения стала результатом тщательного анализа клиентского опыта и лучших практик на рынке.

В мобильной версии личного кабинета клиент «Эксперт-лизинг» может рассчитать стоимость лизинга в калькуляторе зарегистрирован в ЛК, то он может зайти в мобильное приложение по тому же логину и паролю.

При разработке использовались Vue3, Python, Kotlin и Swift. Сложность разработки заключалась во взаимодействии с внешним сервисом «1С», из которого необходимо было выгрузить данные и интегрировать их в новый личный кабинет.

В будущем функционал будет расширяться. Клиенты «Эксперт-лизинга» смогут оформлять новые заявки на лизинг через личный кабинет в приложении. Для этого будет добавлена система «Битрикс», чтобы выстроить бесшовный процесс заключения сделки онлайн, где менеджеры будут привлекаться минимально, проверяя данные на всех этапах.

«Автоматизация бизнес-процессов, создание функционального мобильного приложения и веб личного кабинета, отвечающего всем современным требованиям, и улучшение клиентского опыта — продолжает взятый курс на цифровую трансформацию компании», — сказал СЕО «Эксперт-лизинг» Алексей Биушкин.

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«Мы видим всю большую потребность компаний из совершенно разных отраслей на создание цифровых продуктов, в том числе — в лизинге. Такие решения позволяют игрокам занимать уверенные лидирующие позиции на рынке и привлекать все больше клиентов», — отметил Руслан Ахтямов, директор по стратегии Napoleon IT.

Мобильное приложение «Эксперт-Лизинг» доступно в App Store и в Google Play.

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Napoleon IT — ИТ-компания, развивающаяся с 2011 г. в трех направлениях: предоставление образования в сфере ИТ, заказной разработки программного обеспечения и развитии собственных B2B продуктов. Основные компетенции: ML, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех. Наши партнеры — SAP, Stanford, «Мюнстер», НИУ-ВШЭ, МФТИ, ИТМО. Клиенты — X5 Group, «Бристоль», National Geographic, Cosmopolitan, РБК, «K&Б», Kari, «Рив Гош», «Эксперт Лизинг», «Пятерочка #Налету».

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«Эксперт-лизинг» — независимая лизинговая компания, которая предоставляет все виды лизинговых услуг для бизнеса с 2006 г.