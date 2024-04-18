Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов

ИИ-компания Napoleon IT улучшила свой продукт по интеллектуальному анализу обратной связи «Наполеон.Отзывы». Теперь собственная LLM-модель, использующая 7 млрд параметров, способна анализировать комментарии в соцсетях и определять темы и настроение пользователей популярных площадок. Скорость обработки увеличилась до 100 отзывов в секунду. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Компании, ведущие страницы о своих продуктах в соцсетях, могут с помощью «Наполеон.Отзывы» автоматически выявлять и суммировать темы комментариев подписчиков, а также понимать тон, с которым пользователи обращаются к бренду. Обновленный продукт от Napoleon IT получил возможность анализировать комментарии в Telegram, VK, YouTube и других.

Новые функции удалось добавить благодаря разработке собственной языковой модели, которая похожа по возможностям на ChatGPT или YandexGPT. Napoleon IT взяла данные по размеченным и проанализированным отзывам с других онлайн-площадок и дообучила для использования в социальных сетях. LLM-модель использует для анализа 7 миллиардов параметров благодаря чему качество работы сильно выросло, скорость достигла 100 отзывов в секунду, а цена использования продукта стала ниже. Кроме того, появилась возможность запустить продукт полностью в инфраструктуре клиентов, что позволяет работать с информацией внутри контура компании.

«Наполеон.Отзывы» позволяет проводить интеллектуальный анализ, суммирование и генерацию ответов на отзывы пользователей на маркетплейсах, онлайн-картах, а также в сервисах клиентских email-рассылок и в мобильных приложениях магазинов. Качество аналитики достигает 97%. Пользователи «Наполеон.Отзывы» могут узнать мнение аудитории о своем продукте и быстро реагировать на обратную связь, а также сравнить показатели с продуктами конкурентов.

Новые возможности уже успели оценить первые компании, которые пользовались продуктом от Napoleon IT.

«Наш бренд уже работал с продуктом «Наполеон.Отзывы» и остался доволен результатами, которые показывает система. Новые возможности позволяют нам эффективно работать с обратной связью клиентов и на площадках соцсетей», — сказал Антон Балыклов, СЕО и фаундер Lapochka.

«Наполеон.Отзывы» является одним из продуктов на основе искусственного интеллекта, которое развивает компания в рамках направления своего бизнеса. Также Napoleon IT создает индивидуальные ИИ-решения для различных отраслей как на заказ, так и для собственных продуктов.

«Napoleon IT активно развивает направление генеративных сетей и больших языковых моделей по разным вертикалям. Наша компания видит в этом огромный потенциал», — сказал Данил Зайцев, кофаундер «Наполеон.Отзывы».

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Napoleon IT — технологический ИИ-партнер FMCG-компаний и ритейлеров по прогнозированию, аналитике и оптимизации ценообразования, промо и продаж на маркетплейсах и в оффлайне с использованием передовых технологий, машинного обучения и генеративных сетей. Клиенты — X5 Group, «РИВ ГОШ», «Лента», «Самолет», «Глория Джинс», Kari, «Бристоль», «РОЛЬФ», «Увелка».

Lapochka — компания-производитель натуральных лимонадов без сахара, продукцию которой можно найти более, чем в тысяче магазинов и точках общепита по всей России, а также на популярных маркетплейсах.