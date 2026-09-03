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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200518
ИКТ 15503
Организации 11817
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Мероприятия 895

Балыклов Антон

СОБЫТИЯ


03.09.2026 «Корпорация МСП» запустила специальный проект для профориентации школьников 1
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов 1
07.09.2023 Генеративные сети позволили бренду Lapochka проанализировать более 50 тыс. отзывов покупателей с маркетплейсов за 20 минут 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Балыклов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Napoleon IT - Наполеон Айти 79 2
elDinero 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5012 1
Telegram Group 2966 1
Lapochka - Лапочка 4 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 1
Увелка 11 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2440 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23126 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6622 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2647 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13762 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1447 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5404 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11879 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 366 1
OpenAI - ChatGPT 738 1
elDinero Reviews 2 1
Napoleon IT - Наполеон.Отзывы 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3007 1
Ахтямов Руслан 10 1
Зайцев Данил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5627 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 329 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2705 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6202 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6813 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725121.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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