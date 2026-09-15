Индексная книга (каталог) CNews*
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Увелка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Увелка и организации, системы, технологии, персоны:
|Малышева Любовь 1 1
|Балыклов Антон 3 1
|Кириченко Мария 5 1
|Непейвода Евгений 17 1
|Карташов Виталий 1 1
|Зайцев Данил 7 1
|Подкорытов Павел 15 1
|Кирпиченко Сергей 1 1
|Коваленко Павел 72 1
|Карпова Ирина 20 1
|Титова Анастасия 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 8
|Казахстан - Республика 6087 1
|Беларусь - Белоруссия 6331 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3361 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.