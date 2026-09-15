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Увелка

Увелка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.09.2026 Napoleon внедрил ИИ-агентов GigaCowork в рекрутмент «Ресурс|Увелка» и сократил время найма на 44% 1
26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
23.08.2024 Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP 1
08.08.2024 Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга 1
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов 1
06.03.2024 Возврат сотрудников с удаленки не повлияет на КЭДО 1
28.02.2024 Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru 1
16.08.2023 В «Яндекс взгляде» появились полевые исследования 1
11.04.2023 «Увелка» перешла на КЭДО с помощью решения Nopaper 1
31.05.2021 Российский финтех: как быстро найти финансирование для бизнеса любого масштаба 1
27.02.2013 «Ресурс» защитил свои данные при помощи Falcongaze SecureTower 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Увелка и организации, системы, технологии, персоны:

Novo BI - Ново Биай 29 2
Napoleon IT - Наполеон Айти 80 2
Jume - Джум 8 1
SAP SE 5624 1
Yandex - Яндекс 9315 1
Intel Corporation 12856 1
AMD - Advanced Micro Devices 4687 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 1
Telegram Group 2973 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 974 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5027 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 362 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
Thoma Bravo - Anaplan 78 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Artsofte - Artsofte Digital 13 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 131 1
Волма 7 3
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 3
AquaArt Group - Акваарт 4 2
Bergauf - Бергауф 5 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 2
Газпром нефть 737 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 2
АЛИДИ - ALIDI 23 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1802 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 1
ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 7 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1280 1
Газпром ПАО 1497 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 98 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 625 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 1
X5 Group - Перекрёсток 643 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 352 1
АльфаСтрахование СГ 399 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 557 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 185 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 1
Русполимет ПАО 11 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Лудинг - Luding 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 363 1
МИК - Московский инновационный кластер 190 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23353 3
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 75 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1515 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6662 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5704 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2732 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4420 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1177 2
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 59 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1302 1
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 391 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5329 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1718 1
DDR - Double data rate 3103 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27032 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22729 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12374 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3855 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10271 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 816 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1657 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7283 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3329 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8342 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5898 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3383 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13504 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13780 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6237 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3173 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 24 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 97 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 2
Napoleon IT - AI Talent Hub 26 1
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 16 1
Napoleon IT - Наполеон.Отзывы 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3014 1
Microsoft Office 4205 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1630 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 377 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 647 1
FalconGaze - SecureTower 68 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Яндекс.Взгляд 41 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 27 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 370 1
OpenAI - ChatGPT 752 1
Малышева Любовь 1 1
Балыклов Антон 3 1
Кириченко Мария 5 1
Непейвода Евгений 17 1
Карташов Виталий 1 1
Зайцев Данил 7 1
Подкорытов Павел 15 1
Кирпиченко Сергей 1 1
Коваленко Павел 72 1
Карпова Ирина 20 1
Титова Анастасия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 8
Казахстан - Республика 6087 1
Беларусь - Белоруссия 6331 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3361 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6210 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5635 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3524 2
Черкизон - Черкизовский рынок 179 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3809 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5542 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 459 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2758 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 708 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3610 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 227 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 68 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7566 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1748 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 329 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 240 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1285 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
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