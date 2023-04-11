«Увелка» перешла на КЭДО с помощью решения Nopaper

Компания «Увелка» перешла на кадровый электронный документооборот (КЭДО) и выбрала для этого решение резидента «Сколково» – Nopaper. Об этом CNews сообщил представитель компании Artsofte, разработчик Nopaper.

Основными аргументами в пользу сервиса стали сокращение времени на подписание документов в 3 раза за счет нахождения всех их в смартфоне, разработка брендированного приложения в фирменных цветах и логотипом «птичкой», а также удобство — зашёл и сразу видишь, где лежат документы, на каком этапе подписания, без «прыжков» и переходов по вкладкам.

На главном экране Nopaper сразу видно все статусы: что ждёт согласования, какой документ нужно подписать, а над чем работа уже завершена.

В своем решении Nopaper также предусмотрел создание электронного архива для хранения документов. Раньше архив площадью 60 м2 находился на расстоянии 3 км от завода, и, если кадровику приходил запрос на документ из архива, то полдня он тратил только на дорогу и поиски. Теперь кадровый специалист за 2-3 минуты находит любой документ в электронном архиве.

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Любовь Малышева, начальник отдела персонала «Увелка», сказала: «Большинство сотрудников подписывают документ день в день. Это очень удобно, особенно когда подписывать нужно много и срочно. Например, с 1 января 2023 г. изменился размер МРОТ, и нам нужно было подписать приказы с сотрудниками. Мы это сделали за несколько дней, с бумажным документооборотом на это мог бы уйти месяц».

В Nopaper можно работать не только со штатными сотрудниками, но и с ИП, самозанятыми, фрилансерами. Кроме того, приложение позволяет настраивать маршруты для подписания документов. Достаточно загрузить документ один раз и отправить на согласование и подписание всем участникам маршрута. Количество участников не ограничено.