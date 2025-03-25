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Artsofte Artsofte Digital
Artsofte — IT-компания, которая специализируемся на разработке ПО для девелоперов, автодилеров и банков: сервис электронного документооборота и nocode-платформу.
Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
|Адеев Николай 14 2
|Мотовилов Олег 71 1
|Березин Максим 115 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Бойко Андрей 51 1
|Соколова Ольга 25 1
|Горохов Евгений 39 1
|Золотов Виктор 9 1
|Смирнов Александр 76 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Фокин Николай 19 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Кузякин Дмитрий 25 1
|Боровиков Иван 2 1
|Широкий Денис 20 1
|Грицай Виталий 3 1
|Другалев Станислав 10 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Ерин Сергей 16 1
|Лосев Сергей 46 1
|Стятюгин Роман 38 1
|Мельников Глеб 3 1
|Кононов Михаил 4 1
|Авдеев Николай 1 1
|Мриль Станислав 14 1
|Гераськин Павел 4 1
|Першикова Евгения 1 1
|Сильницкий Иван 2 1
|Малышева Любовь 1 1
|Рязанцев Сергей 2 1
|Токовкин Михаил 2 1
|Глебский Владимир 3 1
|Алехин Иван 6 1
|Федоринин Илья 4 1
|Сайфуллина Елена 1 1
|Кириченко Мария 5 1
|Лонкин Иван 1 1
|Лимбергер Роман 4 1
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