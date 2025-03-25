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Artsofte Artsofte Digital

Artsofte - Artsofte Digital

Artsofte — IT-компания, которая специализируемся на разработке ПО для девелоперов, автодилеров и банков: сервис электронного документооборота и nocode-платформу.


25.03.2025 Zerocode-платформа Nocode.ru получила статус резидента «Сколково» 1
30.08.2024 УК «Голос.Комфорт» запустит франшизу сервисных компаний с помощью цифровой стратегии от Сбербанка 1
29.01.2024 «СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для предпринимателей 1
27.06.2023 Группа компаний «Хост» перешла на кадровый электронный документооборот 1
14.06.2023 Отечественная разработка позволяет сэкономить время и деньги на найме сотрудников в три раза 2
11.04.2023 «Увелка» перешла на КЭДО с помощью решения Nopaper 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
01.11.2017 IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS 1
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 1
12.11.2013 «Уралтрансбанк» запустил новый интернет-банк 1
27.09.2013 ИТ в банках: задачи становятся конкретнее и сложнее 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2887 3
8339 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 231 3
Microsoft Corporation 24726 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
Крок - Croc 1780 2
Stack Group - Стек Групп 162 2
Cloud4Y 288 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 225 2
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 24 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 28 2
Ростелеком 9813 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 1
МегаФон 9068 1
Alibaba Group 429 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
Корус Консалтинг ГК 1234 1
VK - Mail.ru Group 3468 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Directum - Директум 1104 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
БАРС Груп 547 1
Diasoft - Диасофт 901 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 1
Naumen - Наумен 630 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Selectel - Селектел 396 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 119 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Увелка 11 1
СДМ-Банк 64 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Уралтрансбанк - Уральский Транспортный банк 11 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2812 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6915 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8237 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24415 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8555 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12803 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28075 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2007 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20862 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7205 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 847 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2905 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1917 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 801 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7795 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2179 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1286 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 947 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16155 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2712 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 1
Qsoft amoCRM 110 3
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 17 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 134 2
Artsofte - Profitbase 19 2
Rakuten Viber 630 1
Microsoft Azure 1415 1
Microsoft Office 365 949 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
CloudМТS 25 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 123 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 918 1
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 33 1
Artsofte - Tradedealer 2 1
NVision Барьер 664 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
Artsofte - Abanking Digital Office 5 1
Адеев Николай 14 2
Мотовилов Олег 71 1
Березин Максим 115 1
Кириченко Игорь 49 1
Бойко Андрей 51 1
Соколова Ольга 25 1
Горохов Евгений 39 1
Золотов Виктор 9 1
Смирнов Александр 76 1
Казарцев Алексей 27 1
Фомичев Андрей 71 1
Токовинин Михаил 4 1
Фокин Николай 19 1
Самоукин Сергей 18 1
Кузякин Дмитрий 25 1
Боровиков Иван 2 1
Широкий Денис 20 1
Грицай Виталий 3 1
Другалев Станислав 10 1
Шалагинов Алексей 13 1
Ерин Сергей 16 1
Лосев Сергей 46 1
Стятюгин Роман 38 1
Мельников Глеб 3 1
Кононов Михаил 4 1
Авдеев Николай 1 1
Мриль Станислав 14 1
Гераськин Павел 4 1
Першикова Евгения 1 1
Сильницкий Иван 2 1
Малышева Любовь 1 1
Рязанцев Сергей 2 1
Токовкин Михаил 2 1
Глебский Владимир 3 1
Алехин Иван 6 1
Федоринин Илья 4 1
Сайфуллина Елена 1 1
Кириченко Мария 5 1
Лонкин Иван 1 1
Лимбергер Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3020 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Европа 21848 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1781 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 720 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6229 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6031 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2345 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3587 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 517 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 122 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4720 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10058 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4717 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7705 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2881 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4187 1
Аренда 2453 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 894 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 105 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 516 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8135 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6465 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1585 1
Blacklist - Чёрный список 629 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 145 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 832 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 713 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 3
CNews SaaS рейтинг 27 3
Gartner - Гартнер 3565 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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