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УК «Голос.Комфорт» запустит франшизу сервисных компаний с помощью цифровой стратегии от Сбербанка

Управляющая компания «Голос.Комфорт» совместно со Сбербанком и Artsofte Consulting сформировала концепцию масштабирования через франшизу цифровых сервисных компаний. Будущие франчайзи будут использовать цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, для обеспечения комфорта жителей. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Группа «Голос» — девелоперская компания, которая обеспечивает полный жизненный цикл возводимых объектов: от проектирования и строительства до эксплуатации. Эксплуатацией домов девелопера занимается «Голос.Комфорт» — холдинг цифровых управляющих компаний.

До 2026 г. «Голос.Комфорт» планирует расширить площадь под управлением до пяти городов и увеличить прибыль в 1,79 раза с м2 на рынке ЖКХ. Но масштабировать управляющую компанию на консервативном рынке ЖКХ традиционными методами практически невозможно. Поэтому «Голос.Комфорт» обратилась к программе цифровой стратегии от Сбербанка.

«Мы поняли, что нам надо расширяться. Но УК трудно масштабировать без цифровой трансформации», — отметил Дмитрий Звонарев, CDTO «Голос.Комфорт».

Цифровая трансформация началась с Digital Strategy от Сбербанка. Совместная работа с Artsofte Consulting позволила оцифровать все бизнес-процессы: от ИT-сервисов до работы с подрядчиком по уборке снега. Проверили гипотезы и сгенерировали варианты масштабирования. Также компания внедрит искусственный интеллект в оценку тональности обращений, чтобы быстрее реагировать на приходящие замечания.

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Благодаря цифровой стратегии, разработанной со Сбербанком и Artsofte Consulting — новым направление Profitbase, команда «Голос.Комфорт» создала концепцию цифрового продукта и составила путь масштабирования через франшизу цифровой сервисной компании. Это будет цифровой оператор на рынке ЖКХ, где франчайзи работает в готовой ИT-инфраструктуре: сервисом приема заявок, приложениями, и другими цифровыми решениями.

Следующий шаг компании «Голос.Комфорт» — это реализация цифрового продукта, запуск MVP, получение результата и, масштабирование с подготовкой франшизы к выходу на рынок. Курировать реализацию будут Сбербанк и Artsofte Consulting.

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