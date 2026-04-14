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Artsofte Abanking Digital Office

Abanking — платформа на nocode-архитектуре для создания цифровых банковских сервисов: системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), мобильные и веб-приложения для работы с цифровым рублём, сервисы для онлайн-продаж и автоматизации кредитования.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.04.2026 Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются 1
12.03.2024 В Abanking рассказали, когда вернется спрос на онлайн-оформление ипотеки 1
29.02.2024 Резидент «Сколково» примет участие во второй волне пилота цифрового рубля 1
29.01.2024 «СДМ-Банк» внедрил цифровой офис для предпринимателей 1
29.06.2023 Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:

Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 6
Diasoft - Диасофт 1144 2
Яблочков Зарядные станции 46 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 1
ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 30 1
Ovision - Овижн 53 1
Лектон - Lekton 8 1
Broadcom - VMware 2610 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Oracle Corporation 7074 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Naumen - Наумен 752 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
SafeTech - СэйфТек 133 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Сател 186 1
Promobot - Промобот 168 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Beorg - Биорг 130 1
Инверсия - Инверсия НПФ 156 1
Flant - Флант 213 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Рапид Био 102 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Ингосстрах СПАО 478 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
СДМ-Банк 75 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 1
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
FinTech - Денежные переводы - Транзакционный мониторинг - Системы мониторинга транзакций - Transaction Monitoring 21 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 56 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 18 1
Marketing Logic - B-Travel 2 1
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 36 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Flow 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DropApp 14 1
Московская Биржа - Финуслуги 64 1
Solanteq - Solar TPS - Solar Transaction Processing Suite 3 1
Apple iOS 8583 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 1
Red Hat OpenShift 169 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
SafeTech - PayControl 49 1
Beorg Smart Vision 45 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 31 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 1
FlexSoft - FXL Платформа 67 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 19 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 1
Oracle TranzAxis 4 1
Artsofte - Profitbase 42 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Адеев Николай 15 3
Коренкова Жанна 2 2
Лонкин Иван 2 1
Панов Игорь 7 1
Макаров Никита 2 1
Елманова Екатерина 4 1
Минеев Дмитрий 1 1
Зварич Павел 1 1
Козак Александр 1 1
Выборнов Андрей 1 1
Путин Владимир 3454 1
Черненко Андрей 75 1
Кулик Вадим 206 1
Батай Илья 59 1
Осипов Александр 96 1
Новиков Павел 113 1
Козлов Андрей 31 1
Паршин Константин 64 1
Осипов Алексей 15 1
Шахлевич Антон 4 1
Назипов Дмитрий 86 1
Кабаков Ярослав 66 1
Копысов Виталий 64 1
Безбогов Сергей 69 1
Старостин Илья 6 1
Лагунов Андрей 43 1
Старов Дмитрий 7 1
Тесленко Павел 9 1
Михеева Нина 8 1
Наранович Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 2
Инфляция 148 1
Образование в России 2893 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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