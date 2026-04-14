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Artsofte Abanking Digital Office
Abanking — платформа на nocode-архитектуре для создания цифровых банковских сервисов: системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), мобильные и веб-приложения для работы с цифровым рублём, сервисы для онлайн-продаж и автоматизации кредитования.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Адеев Николай 15 3
|Коренкова Жанна 2 2
|Лонкин Иван 2 1
|Панов Игорь 7 1
|Макаров Никита 2 1
|Елманова Екатерина 4 1
|Минеев Дмитрий 1 1
|Зварич Павел 1 1
|Козак Александр 1 1
|Выборнов Андрей 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Черненко Андрей 75 1
|Кулик Вадим 206 1
|Батай Илья 59 1
|Осипов Александр 96 1
|Новиков Павел 113 1
|Козлов Андрей 31 1
|Паршин Константин 64 1
|Осипов Алексей 15 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Назипов Дмитрий 86 1
|Кабаков Ярослав 66 1
|Копысов Виталий 64 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Старостин Илья 6 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Старов Дмитрий 7 1
|Тесленко Павел 9 1
|Михеева Нина 8 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
|Европа 24964 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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