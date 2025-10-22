Разделы

Елманова Екатерина


СОБЫТИЯ


22.10.2025 Россельхозбанк и Билайн договорились развивать сервисы для иностранцев 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Елманова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 49 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13933 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
Альфа-Банк 1848 1
ГПБ - Газпромбанк 1152 1
Северсталь ПАО - Severstal 552 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 536 1
Абсолют Банк 240 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 217 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3093 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 68 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 115 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 525 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7456 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6752 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1321 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11238 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56192 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33484 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1412 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 313 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5464 1
Infomaximum - Proceset Process mining 41 1
Примо РПА - Primo RPA 43 1
OpenAI - ChatGPT 483 1
Свидунович Татьяна 6 1
Бочкин Александр 45 1
Голубинцев Алексей 5 1
Иванов Иван 24 1
Головина Анастасия 2 1
Поваляева Елизавета 4 1
Шарипов Степан 5 1
Кочетов Илья 7 1
Шалягин Андрей 3 1
Изыкова Анастасия 1 1
Арсентьева Елена 1 1
Ахметов Шамиль 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 311 1
Экономический эффект 1182 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50740 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31436 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6159 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 455 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1230 1
