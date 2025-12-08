Разделы

Арсентьева Елена


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Компания Инфомаксимум провела первую конференцию по процессной аналитике и искусственному интеллекту в Кыргызстане 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Арсентьева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 52 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14219 1
Альфа-Банк 1867 1
ГПБ - Газпромбанк 1172 1
Северсталь ПАО - Severstal 559 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 559 1
Абсолют Банк 240 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3115 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4284 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 71 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 118 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 531 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6906 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1370 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11454 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57302 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33999 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1452 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 322 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7600 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26076 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5587 1
Infomaximum - Proceset Process mining 44 1
Примо РПА - Primo RPA 46 1
OpenAI - ChatGPT 520 1
Головина Анастасия 2 1
Бочкин Александр 48 1
Голубинцев Алексей 5 1
Иванов Иван 24 1
Свидунович Татьяна 6 1
Поваляева Елизавета 4 1
Шарипов Степан 5 1
Кочетов Илья 7 1
Шалягин Андрей 3 1
Изыкова Анастасия 1 1
Ахметов Шамиль 3 1
Елманова Екатерина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156757 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Экономический эффект 1218 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51259 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31880 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6235 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 475 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1258 1
Короткая ссылка
