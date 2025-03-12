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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
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Поваляева Елизавета


12.03.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
18.05.2023 Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Поваляева Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 35 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 114 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 2
Абсолют Банк 234 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Альфа-Банк 1782 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
ММК Учетный Центр 2 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2916 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5368 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 222 3
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 48 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5463 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1176 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4796 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 103 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2317 1
Оцифровка - Digitization 4599 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12077 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 1
Infomaximum - Proceset Process mining 32 3
OpenAI ChatGPT 368 1
Примо РПА - Primo RPA 33 1
Бочкин Александр 33 3
Шалягин Андрей 1 1
Изыкова Анастасия 1 1
Арсентьева Елена 1 1
Елманова Екатерина 1 1
Ахметов Шамиль 2 1
Иванов Иван 20 1
Самойлова Оксана 2 1
Хван Артём 10 1
Климов Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1912 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 383 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
Экономический эффект 1082 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8831 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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